Million Day, estrazione 22 dicembre/ I numeri vincenti di oggi e le cinquine

MILLION DAY: PREMI IN VISTA?

Attesissime anche questa sera le estrazioni del Million Day e dell’Extra MillionDay, che potrebbero fruttare a qualche fortunato giocare l’impressionante montepremi di 1 milione di euro. In generale, giocare e semplicissimo e i ricchi premi in palio potrebbero rendere il Natale, ormai imminente, veramente soddisfacente! Appuntamento, dunque, alle 20:30, orario in cui scopriremo finalmente i numeri estratti oggi!

Ultimamente, nell’ambito del Million Day e dell’Extra MillionDay la Dea Bendata della fortunata sembra essere stata parecchio generosa ed ha distribuito già parecchi montepremi. L’ultima vittoria, infatti, risale al 16 dicembre, con una giocata fatta da Massafra, in provincia di Taranto. Precedentemente, invece, era toccato ad un giocatore di Savona, in data 14 dicembre. Infine, nel corso di dicembre si contano altre 3 vincite milionarie, tutte avvenute il 9 con due giocate da Roma ed una da Napoli. In totale, da quando il Million Day e l’Extra MillionDay sono stati lanciati, 234 persone sono diventate milionarie, mentre moltissime di più si sono portate a casa altri tra i ricchi premi in palio.

MODALITÀ DI GIOCO E PREMI DEL MILLION DAY

Come anticipato, giocare al Million Day è veramente facilissimo e qualsiasi scommessa da anche automaticamente e gratuitamente accesso alla seconda estrazione, l’Extra MillionDay, dalla quale vengono estratti altri 5 numeri, escludendo i primi usciti. Le modalità di gioco sono tre, tra cui la classica che prevede una puntata da 1 euro per 5 numeri, compresi tra 1 e 55. Si può anche scegliere la giocata plurima, che permette di scommettere su più di una cinquina, sempre al costo di 1 euro. Infine, c’è la giocata sistemistica che permette di scegliere tra i 6 e i 9 numeri, con premi leggermente minori.

E proprio parlando di premi in palio nel Million Day e nell’Extra MillionDay, il montepremi massimo in palio è appunto 1 milione, che nella seconda estrazione diminuisce a 100mila euro ed in entrambi i casi sarà vinto da chi indovina tutta la cinquina. Similmente, chi indovina 4 dei numeri estratti, indipendentemente dall’ordine, in tutte e due le estrazioni si porta a casa 1.000 euro. 50, invece, spettano a chi indovina 3 numeri nel Million classico, che salgono a 100 nella seconda estrazione. Infine, chi indovina solamente 2 numeri, si porta a casa un premio di consolazione, rispettivamente, da 2 e 4 euro.

MILLION DAY: NUMERI FORTUNATI

Chiunque stesse pensando di giocare al MillionDay e all’Extra MillionDay per la prima volta, magari allettato dai premi in palio, si starà chiedendo se ci siano dei numeri fortunati o meno. In questo, il sito ufficiale del gioco ci viene incontro, con le statistiche sui numeri estratti più o meno frequentemente. Nella prima estrazione, il numero più frequente è il 9 (46 presenze su 50), seguono il 53 (42), il 2 (41), il 26 e il 20 (entrambi 40 presenze). I meno frequenti, invece, sono il 24 (48 estrazioni), l’1 (39), il 50 (26), il 32 (24 volte) e il 21 (22 estrazioni).

Nella seconda estrazione, l’Extra Million Day, invece, i numeri frequenti e ritardari, ovviamente, solo decisamente diversi. Tra i più fortunati, spiccano il 32 e il 5, entrambi presenti ben 37 volte. Seguono il 7 (35 estrazioni), il 22 e il 19 (entrambi 34 presenze). I numeri meno fortunati, invece, vedono al primo posto il 21 con 36 assenze. Seguono: il 4 (assente 27 volte), il 18 (24 assenze), il 33 (23) e il 10 assente da 10 estrazioni.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 22 DICEMBRE 2022

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 22 DICEMBRE 2022

(I numeri vincenti del concorso Extra Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











