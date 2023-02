Million Day/ Estrazione 24 febbraio 2023: i numeri vincenti di oggi

MILLION DAY, SCOPRIAMO L’ESTRAZIONE DI OGGI 24 FEBBRAIO 2023

Come ogni giorno, anche oggi alle 20:30 potremo scoprire se qualche fortunato giocatore riuscirà a segnare un’ottima vittoria nel Million Day o nell’Extra MillionDay! Per giocare ci si può recare in una ricevitoria Sisal, oppure sul portale online dedicato a questo gioco, che inoltre, lo ricordiamo per chi non lo sapesse, è veramente semplice, permettendo a chiunque di riuscire a cimentarsi in un tentativo di afferrare la fortuna senza troppi problemi, mentre neppure le possibilità di vittoria sembrano essere così tanto scarse!

Infatti, dal lancio del Million Day e dell’Extra MillionDay sono stati assegnati in totale 243 milioni, mentre solamente nel 2023 sono stati ben 8, quasi uno a settimana. Quasi, si, perché la Dea Bendata ha, in realtà, deciso di concentrare la maggior parte delle vincite nel corso di febbraio, tra cui l’ultima appena 4 giorni ad unaa giocata piazzata da Milano. Nell’ambio della seconda estrazione, l’Extra Million Day, invece, l’ultima vittoria è stata il 15 febbraio da Nocera Inferiore, in provincia di Salerno. Insomma, non resta altro da fare che scegliere i propri numeri fortunati, giocare la schedina ed incorciare le dita!

REGOLE DEL MILLION DAY

Si sarà, insomma, compreso che il Million Day e l’Extra MillionDay non sono affatto giochi complessi e lo dimostra anche il fatto che, per vincere, non si deve far altro che indovinare 5 numeri. Il gioco, infatti, consiste in una scommessa su 5 numeri, scelti tra l’1 e il 55, al costo di appena 1 euro. Scommessa che, inoltre, può anche essere raddoppiata per accedere, con gli stessi numeri, anche al gioco Extra, che altro non è che una seconda estrazione fatta sui 50 numeri rimasti dalla prima, che mette in palio premi complessivamente minori.

Oltre alla giocata classica, ovvero quella singola, che permette, appunto, di scegliere 5 numeri su cui puntare nell’ambito del Million Day e dell’Extra MillionDay, per i giocatori più indecisi esistono anche altre modalità di gioco! Vi è, infatti, la possibilità di scegliere la giocata plurima, con cui si possono indicare più cinquine su di una singola schedina, sempre al costo di 1 euro ogni 5 numeri indicati. Oppure vi è anche la giocata sistemica, riservata forse ai giocatori più esperti, con cui si possono indicare tra i 6 e i 9 numeri sulla propria schedina del Million Day, indicando poi anche il sistema con cui processare l’eventuale vittoria.

MILLION DAY: CONSIGLI SUI NUMERI

Uno dei più grandi dubbi che potrebbe assillare un giocatore novizio, o futuro tale, del Million Day e dell’Extra MillionDay è se esistano, da qualche parte, dei consigli sui numeri da giocare per cercare di massimizzare le possibilità di vincita. Fortunatamente il sito dedicato al gioco ci viene incontro tenendo proprio conto dei numeri più frequenti nelle ultime 50 estrazioni di entrambi i giochi. Prendendo in esempio il primo gioco, il 9 è il numero più estratto, con 45 presenze. Lo seguono, invece, il 30 e il 26, con le loro 42 presenze, mentre la classifica è chiusa dall’8 con 41 estrazioni e dal 53 con 40 presenze. Per quanto, invece, riguarda l’Extra Million Day, il numero più fortunato è il 46 con le sue 43 presenze, seguito dal 22 e dal 5 che hanno totalizzato 42 presenze l’uno. Infine, il 32 e il 19 hanno segnato 41 presenze, chiudendo la top 5 dei numeri fortunati.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 24 FEBBRAIO 2023

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 24 FEBBRAIO 2023

(I numeri vincenti del concorso Extra Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

