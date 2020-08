Million Day estrazione 3 agosto 2020/ Numeri vincenti di oggi: scopri la combinazione

Inizia una nuova settimana e riparte insieme al Million Day: è tutto pronto per l’estrazione dei cinque numeri vincenti di oggi, lunedì 3 agosto 2020. Tra pochi minuti, alle ore 19.00, conosceremo la cinquina che vale 1 milione di euro: sarà possibile conoscere i numeri vincenti qui controllando a fondo pagina, in alternativa è consentito seguire l’estrazione in diretta su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset. Attenzione però: è ancora attiva la possibilità – fino alle ore 18.45 – di effettuare le ultime scommesse, è possibile giocare in ricevitoria, sulle piattaforme online e tramite l’applicazione My Lotteries. Chi sarà il 117esimo vincitore milionario della storia del Million Day? Tra poco potremmo scoprirlo…

MILLION DAY, LE TIPOLOGIE DI GIOCATA

Alle ore 18.45 scatterà il gong per le scommesse e quindici minuti più tardi ci sarà l’estrazione della cinquina vincente del Million Day, ma in questi minuti è ancora possibile compilare le ultime scommesse. I giocatori possono scegliere una giocata singola – prevede la scelta di cinque numeri tra 1 e 55 compresi, il costo è fisso a 1 euro – ma anche altre due tipologie di giocata: parliamo della giocata plurima e della giocata sistemistica. La prima consente di inserire all’interno della stessa schedina più giocate singole, mentre la seconda permette la compilazione di una combinazione da 6 a 9 numeri, tra 1 e 55 compresi, che genera da un minimo di 6 ad un massimo di 126 giocate singole. Qui è possibile ulteriormente distinguere tra sistema integrale e sistema ridotto: il primo sviluppa tutte le possibili giocate singole, il secondo ne sviluppa solo una parte.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 3 AGOSTO 2020

