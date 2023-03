Million Day: estrazione 3 marzo 2023/ I numeri vincenti di oggi

MILLION DAY, ESTRAZIONE DEL 2 MARZO

Siamo tornati anche oggi, come tutti i giorni, con l’appuntamento con le estrazioni del Million Day e dell’Extra MillionDay, i giochi a premi che potrebbero fruttare fino ad 1 milione di euro a qualche fortunato giocatore. Per sapere se oggi, giovedì 2 marzo, verrà vinto il premio ambitissimo in palio bisognerà, però, attendere come sempre le 20:30 quando verranno fatte, in successione, entrambe le estrazioni, mentre le scommesse chiudono alle 20:20.

MillionDay/ Estrazione numeri vincenti di oggi mercoledì 1 marzo 2023

Nell’ultimo periodo, inoltre, sembra che la Dea Bendata sia particolarmente generosa con i giocatori del Million Day e dell’Extra MillionDay, e lo dimostra il fatto che da inizio 2023 siano stati già assegnati ben 8 milioni! L’ultimo è stato vinto da Milano con una scommessa piazzata online, il 20 febbraio, mentre in precedenza è stata registrata una vincita il 14 febbraio (da Villapiana, in provincia di Cosenza). A febbraio, infine, sono state assegnate anche altre 4 vincite nell’ambito del Million Day, tra cui due contemporaneamente il 3 da Milano e da Gorgonzola (in provincia). Invece, l’ultima vittoria del montepremi dell’Extra MillionDay, che però ammonta a 100mila euro, risale al 15 febbraio da Nocera Inferiore (in provincia di Salerno).

Million Day, i numeri vincenti/ Le estrazione di oggi martedì 28 febbraio 2023

MILLION DAY: COME SI GIOCA

Giocare al Million Day e all’Extra MillionDay è veramente facilissimo e chiunque, anche se per nulla avvezzo al mondo dei giochi a scommesse, potrà tentare di diventare, letteralmente, milionario senza nessun problema! Per vincere, infatti, basterà indovinare i 5 numeri estratti, scegliendoli tra l’1 e il 55 al costo di solamente 1 euro. Invece, raddoppiando la propria scommessa si può accedere anche all’Extra MillionDay, ovvero una seconda estrazione dalla quale vengono esclusi i primi 5 numeri.

Oltre alla giocata singola del Million Day e dell’Extra MillionDay, descritta sopra, si può anche scegliere la giocata plurima, dedicata a tutti gli indecisi, che permette di indicare più cinquine su una sola schedina, sempre al costo di 1 euro ogni 5 numeri. Infine, vi è anche la giocata sistemica, con cui si possono scegliere tra i 6 e i 9 numeri, indicando anche il sistema con cui processare l’eventuale vincita, dedicata però ai giocatori esperti, che accettano anche di vincere premi minori, ma con maggiore facilità. Per giocare ci si può recare in una qualsiasi ricevitoria Sial, oppure online sul sito dedicato al Million Day, o con l’app MyLotteries.

Estrazione Million Day/ I numeri vincenti di oggi lunedì 27 febbraio 2023

NUMERI FORTUNATI DEL MILLION DAY

Nell’ambito del Million Day e dell’Extra MillionDay, inoltre, il sito dedicato tiene anche conto delle ultime cinquine estratte, per calcolare quali siano i numeri più fortunati, ovvero quelli che escono più volte nelle ultime 50 estrazioni. Nella prima estrazione, al primo posto da tempo c’è il 9, con le sue 48 presenze complessive. A distanza, invece, si trovano il 53, il 30 e il 26, tutti e tre a quota 41 estrazioni, e chiude la top 5 il 34 con 40 presenze. Invece, parlando di Extra Million Day, al primo posto della top 5 dei fortunati c’è il 46, con le sue 43 presenze, seguito stretto dal 22, dal 19, dal 7 e dal 5, tutti e quattro a quota 42 estrazioni. Per quanto riguarda, invece, i numeri meno fortunati, converrebbe tenersi lontani dal 37 (assente da 53 estrazioni) e dal 55 (assente per 35 volte).

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 2 MARZO 2023

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 2 MARZO 2023

(I numeri vincenti del concorso Extra Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

© RIPRODUZIONE RISERVATA