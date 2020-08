Million Day, estrazione 7 agosto 2020/ I numeri vincenti di oggi

Tutto pronto per una nuova estrazione del Million Day: tra pochi minuti conosceremo i cinque numeri vincenti di oggi, venerdì 7 agosto, e potrete controllarli qui a fondo pagina. Continua la caccia al milione di euro messo in palio dal gioco a premi targato Lottomatica: dobbiamo incoronare il 117esimo vincitore della storia e c’è grande curiosità di scoprire chi sarà il fortunato ad incassare il maxi-jackpot. L’ultimo in ordine di tempo è stato un giocatore di Cologno al Serio, provincia di Bergamo.

Mancano alcuni minuti prima dell’estrazione della cinquina ed è possibile tentare la fortuna fino alle ore 18.45: ricordiamo che si può giocare in ricevitoria, sulle piattaforme online e sull’app My Lotteries. Quindici minuti più tardi, alle ore 19.00, è prevista l’estrazione del Million Day: a fondo pagina potrete verificare la combinazione vincente, in alternativa sarà possibile seguire la diretta su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

MILLION DAY, LE STATISTICHE

Viaggiamo verso l’estrazione del Million Day di oggi, venerdì 7 agosto 2020, ma c’è ancora tempo per le ultime scommesse del caso. E proviamo a fornirvi qualche assist proponendovi le principali statistiche legate al gioco Lottomatica: parliamo di numeri ritardatari e numeri frequenti. Partiamo dai primi, ovvero quelli che non vengono estratti da più tempo: in cima alla classifica troviamo il 39, che manca all’appello ormai da 46 giorni. Subito dietro troviamo 41 e 4, dei quali non si hanno rispettivamente notizie da 42 e da 40 turni. Il 45 non viene estratto da 31 giorni, mentre 16 e 51 non compaiono nella cinquina dorata da 24 estrazioni. Passiamo adesso ai numeri frequenti, ovvero quelli che sono stati estratti più spesso nell’ultimo periodo. Medaglia d’oro all’1 con le sue 43 estrazioni, seguito immediatamente dal 2, con 41 estrazioni. La medaglia di bronzo va divisa tra tre numeri: 14, 35 e 49, tutti a quota 40 estrazioni.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 7 AGOSTO 2020

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



