Million Day/ Estrazione dei numeri vincenti di oggi, sabato 18 dicembre 2021

MILLION DAY, CI SARÀ UN VINCITORE MILIONARIO OGGI?

Il Million Day si palesa anche nel corso della giornata di oggi, offrendo emozioni e speranze in questo sabato 18 dicembre 2021, per effetto di una nuova estrazione e dei suoi cinque numeri vincenti. Dopo la vincita da 1 milione di euro registrata l’11 dicembre con una singola giocata da un euro a Priolo Gargallo, località della Sicilia, è scattata la caccia al 197° milionario della storia del concorso.

Quello che possiamo augurare a ciascuno di voi è che il fortunato vincitore possa celarsi fra i nostri lettori e, a tal proposito, cogliamo l’occasione per rammentare a chi sta leggendo questo articolo che partecipare al Million Day è molto semplice: è sufficiente compilare la propria schedina in ricevitoria, sulle piattaforme web o mediante l’app My Lotteries. Un’operazione fattibile sette giorni su sette, ma solo e soltanto sino alle 18.45, considerato che l’estrazione della cinquina si tiene alle 19. Nella parte conclusiva di questo articolo è possibile leggere i numeri estratti stasera; in alternativa, è possibile seguire la diretta su www.millionday.it, su app Lotto e sulla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY ESTRATTI OGGI, 18 DICEMBRE 2021

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

LE TIPOLOGIE DI SCOMMESSE DEL MILLION DAY

Restiamo in attesa di comprendere quali siano i cinque numeri vincenti dell’estrazione del Million Day di oggi, sabato 18 dicembre 2021, richiamando alla memoria di tutti voi lettori la presenza di tre diverse tipologie di giocate per prendere parte a questo concorso targato Lottomatica. Innanzitutto, esiste la giocata singola, che si basa sulla compilazione di una schedina con cinque numeri inclusi tra 1 e 55 e importo fisso a 1 euro. Essa è ripetibile in abbonamento sino a un massimo di venti estrazioni consecutive.

In alternativa, vi è la giocata plurima, che consente di inserire nella stessa schedina più giocate singole, fino a un massimo di dieci. Infine, non va dimenticata la giocata sistemistica, che permette di selezionare da sei a nove numeri e la scelta del tipo di sistema, fra integrale e ridotto. Ambedue le tipologie di giocate, la plurima e la sistemistica, possono essere replicate in abbonamento fino a cinque estrazioni consecutive.



