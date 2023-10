Million Day: estrazione dei numeri vincenti/ Scopri le cinquine di oggi sabato 7 ottobre 2023

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: VERSO I NUMERI VINCENTI, SI ASPETTA IL MILIONE

Diventare milionario non è semplice e non ci si riesce da molto, per cui va avanti la caccia di migliaia di giocatori. Anche oggi, sabato 7 ottobre 2023, in questo weekend autunnale, l’attesa per le estrazioni del Million Day e del concorso ad esso associato, l’Extra Million Day, è tanta. Chissà che qualcuno proprio in queste ore non riesca a coronare il suo sogno, dato che questo non avviene da parecchio tempo. Il primo esito come di consueto è arrivato alle 13.00, l’altro per le 20.30. In molti sicuramente sperano che i numeri siano fortunati, dopo avere scelto con cura quelli da inserire nella schedina.

In attesa delle estrazioni, ricordiamo le regole del gioco. L’obiettivo dei giocatori è come sempre quello di fare coincidere i propri cinque numeri con quelli estratti in una delle quattro estrazioni. I fortunati che ci riescono ottengono ben 1 milione di euro per il Million Day e 100 mila euro per l’Extra Million Day. È possibile giocare in ricevitoria oppure comodamente online. Le modalità sono diverse: giocata singola, giocata plurima e giocata sistemistica (con sistema integrale o ridotto).

RITARDATARI E FREQUENTI DI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY

In vista delle estrazioni di Million Day ed Extra MillionDay di oggi, possiamo dare velocemente un’occhiata alle statistiche aggiornate del concorso, dato che spesso ispirano i giocatori che sono in dubbio fino all’ultimo sui numeri da giocare. Per quel che riguarda il concorso principale, la classifica dei ritardatari vede ancora in vetta il 14 con 48 assenze. Dietro, più distanti, ci sono il 46, con 32 assenze e il 44 con 31 assenze. La classifica dei frequenti invece vede ancora primeggiare il 54, che si è ripetuto per 58 estrazioni; a inseguirlo ci sono il 17 con 54 estrazioni e la coppia composta da 45 e 37, entrambi con 44 estrazioni.

Andiamo ora alle statistiche dell’Extra MillionDay, il concorso parallelo. La classifica dei ritardatari non ha subito grandi variazioni rispetto alle scorse estrazioni. Ancora in vetta è il 33 con 42 assenze. Dietro, a inseguirlo, il 54 con 41 assenze. A chiudere il podio è il 46 con 35 assenze. La classifica dei frequenti invece ha ora in testa il 13 con 47 presenze. Dietro c’è un quartetto composto dal 48, dal 38, dal 41 e dal 6, che hanno tutti 44 presenze. È una sfida serrata.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 7 OTTOBRE 2023 DELLE ORE

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 7 OTTOBRE 2023 DELLE ORE

–

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 7 OTTOBRE 2023 DELLE ORE 20.30

25 – 30 – 31 – 39 – 45

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 7 OTTOBRE 2023 DELLE ORE 20.30

3 – 6 – 7 – 24 – 38

