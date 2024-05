Million Day, estrazione del 4 maggio 2024/ I numeri vincenti delle combinazioni di oggi

Torna anche in questo sabato 4 maggio l’appuntamento con il Million Day, il concorso fortunato che mette in palio fino a 1.000.000 e che offre premi per ogni genere e categorie: nonostante il maxi montepremi, ricordiamo spesso che si può vincere già indovinando solamente due numeri. Il concorso è giornaliero, dunque anche in questo sabato di primavera, con il bel tempo e certamente tanti progetti per il weekend, possiamo sfidare la sorte nella speranza di portare a casa qualche soldino che, in tempi difficili come questi, non è mai da disdegnare. I premi, infatti, sono particolarmente importanti e come abbiamo visto, il concorso offre un montepremi davvero succulento.

Gli appuntamenti quotidiani sono ben due e se il primo è giornaliero, alle ore 13, il secondo è alle 20.30 e resta il più amato da tanti giocatori che vogliono essere in casa per godersi l’estrazione e sperare di vedere uscire la propria combinazione fortunata, che sarà composta da cinque numeri compresi tra l’1 e il 55. I numeri vincenti potrebbero essere quelli del Million Day o anche dell’Extra, quel concorso aggiuntivo che al costo di un ulteriore euro offre altri 100.000 euro. Dunque, in attesa di conoscere le combinazioni vincenti per questa giornata di sabato, auguriamo a tutti buona fortuna e ricordiamo che per ogni informazione aggiuntiva si può consultare proprio il sito del concorso, mentre i numeri si potranno controllare o online (anche su questo articolo) oppure in qualsiasi ricevitoria Sisal.

NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY DI OGGI

ORE 13.00

MILLION DAY: 8 – 33 – 38 – 40 – 49

EXTRA MILLION DAY: 13 – 17 – 20 – 31 – 39

ORE 20.30

MILLION DAY: –

EXTRA MILLION DAY: –

(I numeri vincenti del concorso sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











