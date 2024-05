Million Day, estrazione del 6 maggio 2024/ Numeri vincenti e combinazioni di oggi

Una nuova settimana di studio e lavoro è ricominciata. In questo lunedì ci si lascia alle spalle un weekend assolato e sicuramente ricco di attività divertenti o rilassanti per ognuno di noi. Per riprendere la propria routine, quale modo migliore se non sfidare la sorte tentando la fortuna al Million Day? Il concorso, attenzione, non c’è solamente durante la settimana ma come ricordiamo spesso ci fa compagnia sempre, anche nei weekend o nei giorni festivi, essendo un gioco attivo 7 giorni su 7, 365 giorni l’anno (nel caso di questo 2024, ovviamente 366). Dunque il gioco permette di vincere ogni giorno premi importanti fino ad arrivare a ben un milione di euro, massimo in palio e certamente bottino più ambito da chiunque decida di puntare un euro sui propri numeri preferiti tra l’1 e il 55.

Dopo aver scelto i numeri e avanzato questi tramite app ufficiale o piattaforme Sisal o ancora ricevitoria, non bisognerà far altro che attendere sperando di venire baciati dalla Dea Bendata. Ricordiamo che le estrazioni sono due: una alle 13 e una alle 20.30. Dunque prima di giocare bisognerà anche decidere a quale dei due appuntamenti con la fortuna partecipare. Al momento quello più amato sembra essere quello serale, delle 20.30, che regala spesso premi importanti che come abbiamo visto arrivano fino al milione ma partono ovviamente da cifre più basse che si possono ottenere anche con due soli numeri indovinati. In attesa di conoscere i numeri di oggi del Million Day, allora, auguriamo a tutti buona fortuna!

LE COMBINAZIONI VINCENTI DI MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY

ORE 13.00

MILLION DAY: –2 – 16 – 25 – 33 – 42

EXTRA MILLION DAY: –26 – 30 – 32 – 41 – 44

ORE 20.30

MILLION DAY: –

EXTRA MILLION DAY: –

(I numeri vincenti del concorso sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











