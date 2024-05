Million Day, estrazione delle cinquine di oggi/ I numeri vincenti di giovedì 30 maggio 2024

L’appuntamento con il Million Day torna anche oggi, pronto a regalare emozionanti vincite a tutti i partecipanti più fortunati, che avranno “il merito” di indovinare i numeri vincenti o alcuni di essi. Certo, centrare in pieno la cinquina vincente non è semplicissimo, è vero, ma per chiunque ci riuscisse i premi sarebbero davvero importanti: parliamo di ben un milione di euro, una cifra straordinaria che cambierebbe la vita a chiunque. Per giocare al concorso quotidiano bastano poche regole: innanzitutto ricordiamo che la giocata ha il costo di un euro e il premio, dunque, regalerebbe una vincita netta straordinaria.

Per partecipare ci sono vari tipi di giocata, di chi la più immediata e semplice è quella singola. I giocatori potranno però anche decidere di effettuare una giocata plurima, puntando più combinazioni in modo da aumentare le possibilità di vincita, o una sistemica, che invece permetterebbe di giocare più numeri, sperando che tra quelli ci siano i cinque vincenti. Infine c’è anche la possibilità di partecipare a più concorsi di seguito, in modo da poter puntare sui propri numeri preferiti per più giorni consecutivi, per un massimo di dieci. Questa opzione è adatta a chi ha dei numeri del cuore e per scaramanzia, sfida la sorte sempre con gli stessi. Dopo aver visto le regole fondamentali del concorso, non ci resta far altro che andare a scoprire i numeri del Million Day di oggi.

MILLION DAY, LE COMBINAZIONI VINCENTI DI NUMERI IN QUESTO 30 MAGGIO 2024

ORE 13.00

MILLIONDAY: 9 – 37 – 46 – 48 – 52

MILIONE EXTRA GIORNO: 12 – 13 – 22 – 33 – 51

ORE 20.30

MILLIONDAY: –

GIORNO DI UN MILIONE IN PIÙ: –

(I numeri vincenti del concorso sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











