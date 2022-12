Million Day, numeri vincenti di oggi/ L’estrazione di domenica 25 dicembre

Eccoci, finalmente, giunti alle 20:30 di questa giornata di Natale 2022, orario in cui vengono fatte le estrazioni del Million Day e dell’Extra MillionDay! Augurando tantissima fortuna a tutti i lettori che hanno piazzato la loro scommessa, ricordiamo che è importante non darsi immediatamente per sconfitti, ma di ricontrollare sempre con cura ed attenzione la propria schedina, oltre che i numeri estratti.

Million Day, numeri vincenti di oggi/ Estrazione 24 dicembre 2022

Oltre che su questo sito, ilSussidiario.net, le cinquine vincenti si trovano anche sul sito dedicato al gioco, oppure sull’app MyLotteries o in tutte le ricevitorie Sisal. Similmente, anche il sito dell’Agenzia Dogane e Monopoli riporta le estrazioni, oltre alla pagina 782 del Mediavideo Mediaset. Ma ora scopriamo subito i numeri vincenti del Million Day per la giornata di oggi, domenica 25 dicembre!

ESTRAZIONE MILLION DAY/ Scopri i numeri vincenti 23 dicembre 2022

COME RISCUOTERE I PREMI DEL MILLION DAY

Augurandoci che qualche fortunato lettore sia riuscito ad azzeccare la cinquina vincente, ricordiamo rapidamente come fare per riscuotere l’eventuale premio! Oltre che per le cinquine, dei premi attendono anche chi indovina solamente una parte dei numeri, ed in caso di vittorie inferiori a 543,48 euro potranno essere riscattate in una qualsiasi ricevitoria Sisal. Per i premi fino a 10.500 euro, invece, ci si dovrà recare nella ricevitoria in cui si è piazzata la scommessa, oppure verranno accreditati sul portafoglio di gioco per chi ha scommesso online. Oltre i 10.500 euro, infine, i premi potranno essere ritirati solamente in uno sportello della Banca Intesa San Paolo, oppure all’Ufficio Premi a Roma. Per riscuotere occorre avere la schedina, un documento, il codice fiscale e la richiesta di pagamento.

MILLION DAY, ESTRAZIONE DI OGGI/ I numeri vincenti del 22 dicembre 2022

MILLION DAY: PREMI IN VISTA?

Sempre più atteso l’appuntamento con il Million Day e l’Extra Million Day che potrebbe, in questa magica giornata natalizia, donare ad un fortunato giocatore l’impressionante somma di 1 milione di euro! Come sempre, ricordiamo che l’appuntamento sarà alle 20:30, orario in cui verrà fatta la prima estrazione e seguirà immediatamente l’estrazione Extra, il cui montepremi massimo in palio è di 100 mila euro.

Giocare al Million Day è facilissimo e costa solamente 1 euro. Inoltre, la Dea Bendata sembra aver inaugurato un mese veramente fortunato in questo dicembre, che fino a questo momento è stato veramente ricco di premi milionari. Nel corso del mese ben 5 milioni sono stati vinti da fortunati giocatori italiani, tra cui l’ultimo era il 16, con una scommessa piazzata da Massafra, in provincia di Taranto. Prima, invece, aveva vinto un fortunato giocatore savonese in data 14 dicembre, ed infine il 9 dicembre è stata segnata una fantastica tripletta con due giocatori di Roma ed uno di Napoli che hanno indovinato la cinquina vincente!

COME GIOCARE AL MILLION DAY

Chiunque volesse giocare al Million Day e all’Extra MillionDay deve sapere che è veramente facilissimo ed alla portata di tutti! La scommessa costa appena 1 euro e permette di scegliere 5 numeri compresi tra l’1 e il 55, attendendo poi le 20:30 che viene fatta l’estrazione. Per piazzare la scommessa, invece, si può scegliere di giocare online, collegandosi al sito dedicato oppure utilizzando l’app MyLotteries, oppure di persona semplicemente recandosi in una ricevitoria Sisal sul territorio.

Oltre alla giocata classica, definita singola, del Million Day, ne esistono altre due per i giocatori indecisi o che vogliono massimizzare le possibilità di vincita. Vi è, infatti, la giocata plurima che permette di scegliere più di una cinquina per la singola scommessa, sempre al costo di 1 euro ogni 5 numeri. Infine, vi è anche la giocata sistemistica con la quale si possono scegliere tra i 6 e i 9 numeri, decidendo poi con quale sistema processare la vincita. In quest’ultimo caso, però, i premi si riducono leggermente, ma sono anche più semplici da ottenere!

MILLION DAY: QUALI NUMERI SCEGLIERE

Parlando di Million Day ed Extra MillionDay, però, qualche futuro possibile giocatore potrebbe chiedersi se esistano o meno dei numeri fortunati su cui puntare, oppure sfortunati da evitare. E per fortuna il portale dedicato al gioco sembra venirci incontro indicando con cura quali siano i numeri estratti più o meno frequentemente in entrambe le estrazioni.

Nel caso del Million Day classico, il numero più frequente è il 9 con 46 presenze (su 50 considerate). Seguono, invece: il 53 (42 presenze), il 26 (41), il 52 e il 20 (con 40 presenze l’uno). I meno fortunati, invece, vedono al primo posto il 50 (assente da 29 estrazioni), seguito da 32 (27), 21 (25), 4 (20 assenze) e 35 (19). Nell’ambito dell’Extra Million Day, invece, i fortunati sono: 32, 5 (con 37 estrazioni l’uno), 7 (35), 22 e 19 (con 34 apparizioni). Infine, gli sfortunati sono: 21 (39 estrazioni), 4 (30), 18 (27 assenze), 10 (25) e 44 con 24 assenze.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 25 DICEMBRE 2022

8 – 12 – 14 – 18 – 48

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 25 DICEMBRE 2022

21 – 22 – 28 – 35 – 50

(I numeri vincenti del concorso Extra Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











© RIPRODUZIONE RISERVATA