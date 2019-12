MILLION DAY/ Estrazione, ritardatari e numeri vincenti oggi 10 dicembre 2019

MILLION DAY, NUMERI RITARDATARI E FREQUENTI

L’estrazione di Million Day si avvicina ma non sapete quali numeri giocare? Allora potete lasciarvi ispirare dalle statistiche. Noi siamo pronti ad aiutarvi a scoprire quali sono i numeri non estratti da più tempo e quelli più frequenti. Partiamo dunque dai ritardatari. Il 20 manca da 39 estrazioni, sono invece 38 i ritardi per il 49. Al terzo posto c’è il 48 che invece ha accumulato 34 ritardi. Il 23 invece non si fa vedere da 27 estrazioni, mentre il 38 si fa desiderare da 21 appuntamenti con la fortuna. Sono 19 invece epr tre numeri: 34, 25 e 12. La top 10 si completa con due numeri che mancano da 18 concorsi del Million Day, cioè 41 e 2. Passiamo ai numeri frequenti: sono 45 le estrazioni in cui 53 e 43 sono usciti. Invece sono 43 per l’1. Passiamo al 30, il 9 e il 6 che non si fanno vedere da 41 estrazioni. Proseguiamo il viaggio nelle statistiche con 40, 35 e 2 usciti per 40 estrazioni. Infine, c’è il 10 che invece si è fatto vedere per 39 appuntamenti col MillionDay. (agg. di Silvana Palazzo)

MILLION DAY, NUMERI VINCENTI E PREMI

Tra le estrazioni di oggi c’è quella del MillionDay, il gioco con il quale si può vincere un milione di euro con una schedina da un euro. Questa è la vincita massima per una giocata singola o plurima, invece il premio massimo per una giocata sistematica è di 1.023.080 con una combinazione da 9 numeri. Quali sono le probabilità di vincita per ciascuna schedina singola? Per il 2 c’è 1 probabilità su 17,7. Per il 3 è di una su 284, invece 1 su 13.915 per il 4 e si arriva al fatidico 5 con una probabilità su 3.478.761. Ma quello delle probabilità è un campo che non piace ai giocatori, proiettati verso le certezze che può dare questo gioco. Al Million Day si può giocare anche online. A tal proposito, chi è alle prime armi o comunque al primo tentativo virtuale, può registrarsi e usufruire di un bonus di 10 euro. Ogni Conto Gioco infatti può ricevere al massimo un Bonus Benvenuto che è nominativo e non cedibile a terzi. Il Bonus Million Day non ha scadenza e contribuisce all’accumulo dei punti status Premium Club.

ESTRAZIONE MILLION DAY: IL BONUS DI BENVENUTO

Il bonus di benvenuto MillionDay è accreditato automaticamente a seguito di una prima ricarica di almeno 10 euro effettuata entro 90 giorni dalla registrazione del conto gioco. Se vi registrate ma non effettuate alcuna ricarica, non può essere accreditato questo bonus. Inoltre, l’importo del bonus di benvenuto non può essere prelevato. Per riceverlo comunque bisogna effettuare la prima ricarica entro il 31 dicembre 2019. Ci sono però dei casi particolari: se ad esempio siete pre registrati presso uno dei Punti Vendita Better o Lis, acquistando il servizio di prima ricarica, bisogna solo completare la registrazione e scegliere il bonus che si preferisce e giocare. È bene precisare che Lottomatica specifica che, ai fini dell’accredito del bonus di benvenuto MillionDay, non vengono considerate le ricariche effettuate con modalità di ricarica Skrill Moneybooker. Invece restano validi tutti gli altri sistemi di ricarica disponibili.

I NUMERI VINCENTI DI MILLIONDAY DEL 10 DICEMBRE 2019

