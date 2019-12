Million Day/ Estrazione di oggi 11 dicembre 2019: numeri vincenti e categorie premi

Anche il mercoledì è il giorno del Million Day, la lotteria quotidiana con il suo appuntamento giornaliero fisso, alle ore 19, nel quale gli appassionati potranno realizzare il sogno di una vita: vincere il fatidico milione di euro! Per riuscirci sarà sufficiente una sola moneta del valore di un euro. Sul piano delle vincite, esattamente come l’ora di ogni giorno nella quale si realizza puntualmente l’estrazione quotidiana, anche questi sono fissi. Si tratta di quattro differenti categorie di premi che vanno da 2 euro (il più basso che sarà possibile realizzare centrando due numeri su cinque della combinazione vincente) a un milione, che si realizza centrando tutti i numeri. Nel mezzo troviamo premi del valore di mille euro centrando quattro numeri e di 50 euro, con tre numeri indovinati. Sul piano delle probabilità di vincita, ovviamente, queste crescono con il diminuire del premio in palio, ma ogni giocatore dentro di sé decide di giocare esclusivamente con l’intento di realizzare la vincita massima messa in palio ogni giorno.

ESTRAZIONE MILLION DAY: COME E DOVE GIOCARE

Giocare al Million Day è molto semplice: un solo euro a giocata permette di scegliere cinque numeri a piacere – magari quelli legati alla data di nascita delle persone a noi care o i numeri per noi fortunati – scelti tra tutti i numeri da 1 a 55. Si può giocare ogni giorno solo fino alle 18.45, ovvero 15 minuti prima dell’estrazione. Per farlo si potrà andare presso la propria ricevitoria fisica di fiducia oppure anche online o via app. Nel primo caso sarà possibile registrarsi e godere subito di un bonus di 10 euro. Si tratta di un Bonus di Benvenuto applicabile solo la prima volta che si accede al proprio Conto Gioco, il quale non ha una scadenza e può contribuire all’accumulo dei punti status Premium Club. Dopo una prima ricarica di almeno 10 euro da eseguire entro i primi tre mesi dalla registrazione del Conto Gioco, ogni utente potrà appurare l’accredito del Bonus. Per giocare si potrà utilizzare anche l’app ufficiale My Lotteries che permesse anche di preparare le varie giocate e di verificare dopo ogni estrazione la combinazione vincente, sperando che i numeri estratti possano essere quelli presenti sulla propria schedina.

I NUMERI VINCENTI DI MILLIONDAY 11 DICEMBRE 2019

