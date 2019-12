Million Day/ Estrazione di oggi 12 dicembre 2019: numeri vincenti, premi e vincitori

Un’altra estrazione di MillionDay sta per arrivare nella speranza che sia carica di premi. In particolare, le tante persone che partecipano a questo gioco quotidiano puntano alla vittoria del milione di euro. Questa è infatti la vincita che si ottiene indovinando tutti e cinque i numeri vincenti. Ma premi sono destinati anche a coloro che indovinano 4, 3 o solo 2 numeri vincenti. È bene ricordare, a tal proposito, che il controllo della cinquina parte dopo le 19, ora in cui avviene appunto l’estrazione di Million Day. Cinque minuti dopo invece possono partire le giocate per il concorso del giorno dopo. Per quanto riguarda controllo e verifica dei numeri vincenti di MillionDay, a disposizione ci sono anche ricevitorie, sito ufficiale, App Lotto e la pagina 782 di Mediavideo Mediaset. Non c’è dunque nulla di cui preoccuparsi: niente viene lasciato al caso, dovete pensare solo a scegliere i numeri vincenti e sperare che sia la vostra serata fortunata.

MILLION DAY, ATTESA PER I NUMERI VINCENTI

Quella di oggi è una giornata ricca di estrazioni. Ci sono Lotto, 10eLotto e Superenalotto, ma anche il concorso giornaliero di MillionDay. E anche questo permette di diventare milionari. Questo mese allora potrebbe essere di festa a prescindere dal Natale. Possono arrivare infatti ricche vincite. Pensiamo a quelle realizzate martedì 3 dicembre, quando la classifica dei milionari si è aggiornata con due vincite realizzate a Pescara e Matera. Ecco, ora siamo a quota 88 milionari, ma questa lista di fortunati giocatori può crescere sensibilmente entro la fine dell’anno. La chance più vicina arriva con l’estrazione di oggi di Million Day. E allora, se ancora non avete completato l’acquisto dei regali per la festività natalizia, potrete ripensare a cosa comprare, oltre che pensare a come investire l’eventuale vincita. Una casa, un progetto professionale che sognavate di realizzare, un viaggio… Quel che vi serve è tanta fortuna!

I NUMERI VINCENTI DI MILLIONDAY 12 DICEMBRE 2019

–

(I numeri vincenti del concorso del MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



