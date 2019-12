Million Day/ Estrazione di oggi 13 dicembre 2019: numeri vincenti e nuovi milionari

MillionDay torna oggi con una nuova estrazione e un altro milione di euro da destinare a chi indovinerà i cinque numeri vincenti. Da quando è iniziata la raccolta di questo gioco, il 7 febbraio 2018, la “famiglia” di vincitori è arrivata a racchiudere ben 92 fortunati giocatori. Sì, avete letto bene: il numero è cresciuto in questi ultimi appuntamenti con la fortuna. Nell’estrazione di domenica 8 dicembre, infatti, abbiamo accolto gli ultimi due fortunati del Million Day, arrivati entrambi peraltro con due giocate online. Dopo una fase di integrazione nei punti vendita a distanza, questo gioco infatti ha debuttato anche con la modalità online: un mese dopo il suo debutto era già possibile effettuare la propria giocata senza necessariamente recarsi presso una ricevitoria. In questi mesi poi MillionDay ha dimostrato di non fare differenze tra i giocatori. E visto che oggi è una giornata particolarmente fredda in gran parte dell’Italia, potete decidere di non muovervi da casa, ma partecipare comunque all’estrazione.

MILLION DAY, IL CONFRONTO COL SUPERENALOTTO

Quando si parla di MillionDay è facile cadere nel confronto col Superenalotto, un’altra lotteria italiana di successo. Ma tra loro ci sono importanti differenze: dalle probabilità di vincita ai premi, passando per i giorni d’estrazione. Se al Superenalotto si gioca solo martedì, giovedì e sabato, il Million Day è un gioco al quale si può partecipare ogni giorno. Il Jackpot ha un valore inferiore rispetto al Superenalotto, ma è molto più facile centrarlo al MillionDay. Le probabilità di vincita sono infatti 178 volte più favorevoli, motivo per il quale non deve sorprendere che il montepremi venga vinto più spesso. Chi vuole avere la possibilità di partecipare a più estrazioni e avere migliori probabilità di vincita del Jackpot o di uno dei premi secondari si affida alla fortuna attraverso il Million Day. L’appuntamento con i numeri vincenti è alle 19:00 di oggi, venerdì 13 dicembre 2019. E noi ci faremo trovare pronti per segnalarveli.

I NUMERI VINCENTI DI MILLIONDAY 13 DICEMBRE 2019

(I numeri vincenti del concorso del MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



