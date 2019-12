MILLION DAY, NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 14 dicembre 2019

MILLION DAY, I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DI OGGI 14 DICEMBRE 2019

Si è aperta ufficialmente la grande serata di estrazioni. Million Day ha i suoi numeri vincenti, che potete consultare scorrendo la pagina. E così potrete visualizzarli, segnarli e procedere con la verifica della vostra giocata. L’attenzione non è mai troppa, quindi non fatevi distrarre dagli anticipi di campionato, dai messaggi degli amici per organizzare il sabato sera o dalle richieste per il menù domenicale. In ballo c’è un milione di euro che spazzerebbe via, in caso di vittoria, qualsiasi discorso sul weekend. Potreste ritrovarvi tra qualche minuto ad organizzare una festa per l’eventuale vittoria o addirittura a programmare un viaggio per celebrarla. Ma questo è un gioco nel quale si vince anche non indovinando tutta la cinquina fortunata, ecco perché vi invitiamo ad evitare le distrazioni. Si può vincere azzeccando anche 4, 3 o solo 2 numeri della cinquina vincente. Prendetevi dunque del tempo per controllare i numeri dell’estrazione di MillionDay. Noi non possiamo fare altro ora che augurarvi buona fortuna! (agg. di Silvana Palazzo)

MILLION DAY, ATTESA PER I NUMERI VINCENTI

Tra le estrazioni di oggi c’è anche quella del MillionDay. Il gioco numerico a quota fissa di Lottomatica anzi apre la serata dei numeri vincenti: l’estrazione della cinquina fortunata è infatti in programma alle 19, prima dell’uscita dei numeri di Lotto, 10eLotto e Superenalotto. Una serata di numeri e si spera anche ricchi premi. Nel caso del Million Day si può vincere un milione di euro. Così si può far crescere il numero delle vincite di questo tipo distribuite dal gioco sin dal suo debutto. Il 5 dicembre ad esempio la dea bendata ha premiato nello stesso giorno due giocatori, uno a Pisa e l’altro a Roma, con due vincite da un milione di euro l’una. Tre giorni dopo altri due che avevano giocato online. Indovinando la combinazione dei cinque numeri vincenti, hanno così realizzato il sogno di vincere il premio più ambito, peraltro giocando un solo euro. Stasera la grande “famiglia” di fortunati del Million Day crescerà ulteriormente? Noi vi auguriamo intanto buona fortuna.

MILLION DAY, OGGI ESTRAZIONE NUOVA CINQUINA FORTUNATA

MillionDay comunque in questi giorni, settimane e mesi si è confermato un gioco di successo. Da quando è stato lanciato ha infatti distribuito in tutta Italia vincite per oltre 218 milioni di euro. Chi vuole cimentarsi per la prima volta con questo gioco, uno dei più “giovani” in Italia, deve sapere solo che si partecipa compilando le schedine in ricevitoria, anche attraverso gli appositi terminali se non si vuole attendere la fila per comunicare al ricevitore la propria selezione di cinque numeri, che verrà poi confermata prima della convalida. Inoltre, si può giocare anche online attraverso i vari portali approvati dal concessionario del gioco. Se dunque non volete lasciare casa o siete impegni a lavoro, potete approfittare di una pausa per scegliere cinque numeri e giocarli con un euro. Poi non dovrete fare altro che attendere l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day sperando ovviamente di averli indovinati.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 14 DICEMBRE 2019

9 – 21 – 36 – 49 – 50

