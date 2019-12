MILLION DAY NUMERI VINCENTI/ Oggi estrazione 16 dicembre 2019: la cinquina fortunata

I PREMI DEL MILLION DAY

Tanto si è detto sulle modalità di gioco del MillionDay, ma bisogna avere ben chiaro anche il discorso relativo ai premi, che non è affatto secondario. Questo è un gioco che rientra nella famiglia dei giochi numerici a quota fissa, quindi le vincite previste per ogni categoria di premio non cambiano estrazione dopo estrazione, ma sono sempre le stesse. Dunque, per ogni giocata effettuata si può vincere massimo un milione di euro. Non è prevista la cumulabilità, ma una trattenuta fiscale dell’8 per cento, secondo quanto previsto dalla legge. E quindi per il 5 il premio lordo è 1.086.956,52 euro, che corrisponde al netto al ben noto milione di euro. Al 4 invece corrisponde una vincita di 1.086,95 euro, che al netto comporta una vincita di mille euro. Si scende a 54,34 euro, quindi 50 euro al netto. Infine, per il 2 del Millionday il premio è di 2,17 euro lordi, che sono 2 euro al netto delle imposte. (agg. di Silvana Palazzo)

OGGI ESTRAZIONE MILLION DAY

La famiglia di Million Day è pronta a crescere oggi: è in programma una nuova estrazione che potrebbe regalarci un vincitore milionario. In palio infatti c’è sempre un milione di euro, come per ogni concorso di questo gioco di Lottomatica. Per il momento siamo a quota 92 colpi milionari dal lancio di questo gioco, quindi la sfida per chiudere alla grande l’anno è arrivare magari a quota 100 premi milionari. Da quando comunque è stato lanciato, cioè nel febbraio 2018, questo gioco ha distribuito tante vincite in tutta Italia: con MillionDay infatti sono stati vinti in tutto oltre 220 milioni di euro. E questo scegliendo 5 numeri compresi tra 1 e 55, giocando nelle ricevitorie del Lotto o online. Come hanno fatto gli ultimi due giocatori milionari: hanno giocato la loro combinazione vincente online e poi alle 19:00 hanno scoperto di essere diventati milionari. Questo è infatti il premio che si può vincere centrando i numeri vincenti. Ma oltre al primo premio, questo gioco prevede altri premi per coloro che indovinano 2, 3 o 4 numeri tra quelli estratti.

MILLION DAY: LE OPZIONI DI GIOCO

Ci sono appassionati del Million Day che non lasciano nulla al caso. A loro questo gioco di Lottomatica ha pensato lanciando le giocate plurime e sistemistiche. Non esiste infatti solo quella singola, a cui vi abbiamo accennato sopra. C’è la giocata plurima, ad esempio, con cui si possono effettuare più giocate singole nella stessa schedina, ognuna con 5 numeri. In alternativa, potete cimentarvi con quella sistemistica, che ha caratteristiche ovviamente diverse. Questa dà la possibilità di sfruttare un sistema integrale scegliendo da 6 a 9 numeri, che generano fino a 126 combinazioni. Se avete fiducia nei numeri prescelti o semplicemente non avete voglia/tempo di ripetere la giocata il giorno successivo, potete partecipare a più estrazioni consecutive: esiste infatti una comoda opzione che permette di giocare per un massimo di 20 estrazioni consecutive del MillionDay. L’unica cosa decisiva di cui avete bisogno è la fortuna. E noi ve ne auguriamo tanta anche oggi!

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 16 DICEMBRE 2019

(I numeri vincenti del concorso del MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



