MILLION DAY, NUMERI VINCENTI/ Estrazione oggi 18 dicembre 2019

ECCO I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY ESTRATTI OGGI

La grande serata del Million Day comincia ora: l’estrazione si è tenuta, quindi sono disponibili i numeri vincenti (riportati a fondo pagina). E possono partire le verifiche alle vostre schedine. Potete farlo fino ad un massimo di due mesi dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale, che riporta tutte le estrazioni giornaliere. Lo trovate esposto nei punti vendita, non appena Lottomatica comunica le regolarità delle estrazioni effettuate. C’è anche il sito ufficiale con la sezione “verifica vincite”, dove si può inserire nell’apposito form il numero seriale che si trova sul retro dello scontrino di gioco, rilasciato dal rivenditore, sotto il codice a barre. E poi c’è l’App MyLotteries per guardare le estrazioni in diretta. E poi c’è la pagina 782 di Mediavideo Mediaset. Ora che avete tutte le informazioni utili sull’estrazione di MillionDay non dovete fare altro che scoprire se siete tra i vincitori di oggi. (agg. di Silvana Palazzo)

ATTESA PER L’ESTRAZIONE DEL MILLION DAY

Il Natale può arrivare con una settimana di anticipo in Italia grazie al Million Day. Oggi infatti è in programma una nuova estrazione che mette in palio un altro milione di euro. Alle 19:00 verranno annunciati i numeri vincenti (riportati a fondo pagina) e così scopriremo se ci sarà un fortunato vincitore, o più. Questo è quello che ovviamente si augurano coloro che partecipano all’appuntamento con la dea bendata. La fortuna ultimamente si sta facendo desiderare per quanto riguarda il 5, ma è stata comunque generosa con le altre categorie di vincita. E questo perché al MillionDay si vince anche indovinando 4, 3 o solo 2 numeri vincenti. Con le festività natalizie che si avvicinano, possono crescere gli spunti per decidere come spendere l’eventuale vincita, con l’importo massimo del montepremi che senza dubbio può cambiare la vita del fortunato vincitore. Noi speriamo di accoglierlo e di veder crescere la famiglia dei fortunati del Million Day.

MILLION DAY ESTRAZIONE: COME SCEGLIERE I NUMERI

Non sapete quali numeri scegliere per l’estrazione di oggi, mercoledì 18 dicembre 2019, del Million Day? C’è chi ha dei numeri preferiti, chi si diverte nel creare delle combinazioni con numeri legati alla vita quotidiana o alle persone care, ma c’è anche chi vuole cercare la strada per la fortuna con vie traverse. Ci sono siti dedicati a questo gioco che offrono la possibilità di scegliere la cinquina da giocare semplicemente cliccando su un pulsante. Sono dei generatori che creano casualmente i cinque numeri. Del resto non c’è niente di calcolato nella fortuna, quindi in questo modo ci si affida del tutto al caso. In molti si chiedono se sia possibile scegliere più di cinque numeri: questo è possibile con le giocate plurime e sistemiche, le prime contengono fino ad un massimo di 10 combinazioni diverse, invece le altre un massimo di 9 numeri, e si possono generare un massimo di 126 combinazioni diverse.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 18 DICEMBRE 2019

27 – 31 – 34 – 38 – 48

(I numeri vincenti del concorso del MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



