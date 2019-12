MILLION DAY, NUMERI VINCENTI/ Estrazione oggi 19 dicembre 2019: la cinquina vincente

MILLION DAY: ECCO I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE 19 DICEMBRE 2019

Il momento dei numeri vincenti del Million Day (PRESENTI A FONDO PAGINA) è arrivato e pure le statistiche sono pronte ad aggiornarsi. C’è grande curiosità ad esempio in merito ai numeri ritardatari. Resta in vetta alla classifica il 20 con le sue 50 estrazioni di assenza? Al suo inseguimento c’è il 23 che invece manca da 38 estrazioni. Più distaccato il 53, che invece di assenze ne ha accumulate 27. Due in più del 24, fuori dal podio. Proseguiamo col 52 che manca da 23 estrazioni, ad una lunghezza dal 28. E poi ci sono 43 e 5 che invece non si fanno vedere da 18 appuntamenti. La top 10 si chiude col 29 che invece si nasconde da 16 estrazioni. La classifica, stilata sul sito ufficiale del Million Day, potrebbe cambiare volto in questi minuti con l’estrazione dei numeri vincenti del Millionday. Le uniche sorprese però che ci aspettiamo riguardano i premi e l’eventuale vincita del milione di euro in palio. (agg. di Silvana Palazzo)

CRESCE L’ATTESA PER L’ESTRAZIONE DEL MILLION DAY DI OGGI

Nuova estrazione del Million Day, la speciale lotteria quotidiana che anche oggi, giovedì 19 dicembre potrebbe regalare ricchi premi, proprio in concomitanza con l’arrivo del Natale. L’attesa sta per finire e, come accade ogni giorno, alle 19 in punto sarà possibile scoprire la combinazione fortunata composta da ben cinque numeri vincenti estratti (PRESENTI A FONDO PAGINA) e che, se individuati tutti, potrebbero contribuire a cambiare la vita del fortunato giocatore. Come mai? Il motivo è presto detto dal momento che il concorrente che intercetta l’intera cinquina vincente potrà portarsi a casa la vincita di un milione di euro! Dal suo lancio, ovvero lo scorso febbraio, il Million Day ha finora distribuito ricche vincite per un totale di oltre 220 milioni di euro mentre sono in tutto 92 i milionari che grazie alla lotteria ed al costo di 1 solo euro della giocata sono riusciti ad accaparrarsi l’ambito e ricco premio. Le ultime due vincite milionarie sono state centrate online domenica 8 dicembre ma ogni giorno è quello giusto per sfidare la sorte e sperare di essere baciati dalla Dea Bendata!

MILLION DAY: COME SI GIOCA

Giocare al Million Day è oltremodo semplice. Ogni giorno è possibile partecipare all’estrazione dei cinque numeri vincenti che saranno estratti dal lunedì alla domenica alle ore 19.00 in punto. Per concludere la propria giocata c’è tempo fino alle 18.45. Cosa occorre? Un euro e tanta ma tanta fortuna! Quindi occorrerà scegliere 5 numeri a noi cari compresi tra l’1 ed il 55 recandosi direttamente presso la ricevitoria di fiducia oppure online o tramite l’app My Lotteries che permette non solo di realizzare la propria giocata stando comodamente nella propria casa in queste fredde giornate di dicembre ma anche verificare, subito dopo le 19.00, l’eventuale vincita. Per aumentare le proprie possibilità di vincita sono arrivati i nuovi sistemi. In merito ai premi, ricordiamo che sono fissi e variano in base alla quantità di numeri indovinati e giocati. In caso di giocata Singola con 5 numeri, si vince non solo con il “5” del valore di un milione di euro ma anche con il “4” che garantisce un premio di mille euro, mentre il “3” fa guadagnare 50 euro ed infine il “2” il doppio del costo della giocata, ovvero 2 euro.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 17 DICEMBRE 2019

17 – 24 – 30 – 38 – 44

(I numeri vincenti del concorso del MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



© RIPRODUZIONE RISERVATA