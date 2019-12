Million Day/ Estrazione di oggi 20 dicembre 2019: numeri vincenti, caccia al milione!

Nuovo appuntamento col Million Day, che torna puntuale per l’estrazione del venerdì (CONTROLLA I NUMERI VINCENTI RIPORTATI A FONDO PAGINA). In palio c’è sempre un milione di euro, del resto il montepremi di questo gioco è fisso. Quindi arriva una nuova occasione per provare a diventare milionari. L’ultimo colpo è stato centrato online ed è stato importante anche per portare a quota 92 le vincite milionarie del gioco. Chiudere l’anno centrando le cento vincite sarebbe senza dubbio un bel traguardo, e le occasioni sicuramente non mancano. Da quando è stato lanciato, nel febbraio 2018, MillionDay ha distribuito vincite in tutta Italia per oltre 220 milioni di euro. Un bel successo, frutto anche della facilità con cui si può partecipare all’estrazione. In primis per le modalità: bisogna scegliere 5 numeri tra 1 e 55 per una giocata che costa solo un euro. E poi non è indispensabile recarsi in ricevitoria per partecipare: le giocate possono essere effettuate anche online.

MILLIONDAY, NUOVA ESTRAZIONE DI OGGI

Proprio online sono state effettuate le ultime due vincite del Million Day, quindi la dea bendata può tentare anche nuove strade per premiare i giocatori. Ci sono vari portali approvati dal concessionario del gioco, se invece dovete uscire per completare i regali di Natale, allora potete fermarvi in ricevitoria e compilare la schedina, anche tramite gli appositi terminali o comunicando al ricevitore la vostra selezione di cinque numeri. Sappiate che confermerà la cinquina con voi prima di convalidarla. E così il più sarà fatto: poi non dovrete fare altro che attendere le 19:00 per l’estrazione di Million Day. Una volta giunto il momento fatidico, usciranno i numeri vincenti e quindi potrete scoprire se la vostra cinquina corrisponde con quella fortunata. E quello sarà il momento anche per capire se la dea bendata ha deciso di premiare la vostra audacia. Chi non ha ancora effettuato la sua giocata si affretti! C’è tempo fino alle 18:45.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 20 DICEMBRE 2019

11 – 28 – 29 – 43 – 55

(I numeri vincenti del concorso del MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



