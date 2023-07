Million Day/ Estrazione di oggi 21 luglio 2023: numeri vincenti

MILLION DAY, UN MILIONE IN ARRIVO?

Anche oggi, l’appuntamento è con il Million Day. Il concorso offre un doppio appuntamento quotidiano, alle 13 e alle 20.30. Il gioco mette in palio un milione che si può portare a casa indovinando cinque numeri. Giocare è molto semplice: basta scegliere proprio cinque numeri tra l’1 e il 55 e poi attendere le estrazioni.

C’è anche un concorso aggiuntivo, quello dell’Extra Million Day, al quale si gioca scegliendo sempre cinque numeri che vanno sempre dall’1 al 55. In questo caso, però, quelli estratti saranno quelli non vincenti del gioco principale. All’Extra Million Day si gioca puntando un altro numero.

MILLION DAY, I NUMERI RITARDATARI

Andiamo a vedere adesso qualche statistica del Million Day. Partiamo dai numeri ritardatari, ossia quelli che mancano da più tempo. In pole c’è il 21 che non si vede da 16 estrazioni. Segue il 39 che invece manca da 15. Al terzo posto c’è il 16 che manca da 14 estrazioni. Seguono i numeri 51 e 11, assenti da 13 estrazioni. Da 12 invece non si vedono i numeri 47, 43 e 41. Da 11 non si vede il numero 13 mentre il 6 è assente da 10.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 21 LUGLIO 2023 DELLE ORE 13

10 – 17 – 34 – 36 – 40

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 21 LUGLIO 2023 DELLE ORE 13

4 – 23 – 32 – 52 – 54

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 21 LUGLIO 2023 DELLE ORE 20.30

–

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 21 LUGLIO 2023 DELLE ORE 20.30

–

