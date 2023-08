Million Day/ Estrazione di oggi 24 agosto 2023: i numeri vincenti

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: ESTRAZIONE DI OGGI, 24 AGOSTO 2023

Anche oggi, giovedì 24 agosto 2023, puntuali come ogni giorno, si terranno le due estrazioni di Million Day ed Extra MillionDay, i giochi che mettono in palio la bellezza di 1 milione di euro, in due distinti appuntamenti! Infatti, il gioco è stato originariamente progettato per consistere nella classica estrazione delle ore 20:30, mentre nel corso degli ultimi mesi ne è stata aggiunta una seconda, che si tiene alle ore 13 in punto.

Insomma, le possibilità di vincita nel Million Day e nell’Extra MillionDay, grazie alla doppia estrazioni giornaliera, sono raddoppiate, mentre sono rimaste assolutamente invariate le regole e i costi per partecipare al concorso. Rimanendo in tema vincite, occorre sottolineare che dal lancio del gioco se ne sono registrate addirittura 264 complessive, senza contare però tutte le vittorie minori assegnate a chi ha indovinato solo parte dei numeri estratti. L’ultima vincita del Million Day, in particolare, è arrivata il 19 agosto, con una scommessa piazzata da Sirmione, in provincia di Brescia. Differentemente, invece, l’ultima dell’Extra MillionDay risale ancora al 15 febbraio, quando fu un giocatore di Nocera Inferiore (Salerno) a portarsi a casa l’ambito premio in palio!

REGOLE DEL MILLION DAY

Come anticipato prima, se vincere al Million Day e all’Extra MillionDay è decisamente più probabile da quando è stata introdotta la seconda estrazione, le regole sono rimaste assolutamente invariate. I giocatori, infatti, non dovranno far altro che indicare sull’apposita schedina 5 numeri compresi tra l’1 e il 55, al costo invariato di 1 euro. Si potrà, poi, selezionare l’orario a cui partecipare, oppure verrà scelto dal sistema in automatico, in base a quello più vicino all’ora di scommessa.

Quella descritta sopra è la classica giocata singola del Million Day e dell’Extra MillionDay, ma ai giocatori sarà data anche la possibilità di selezionare altre modalità di gioco. Per gli indecisi, per esempio, c’è la giocata plurima, con cui si possono indicare più cinquine su una singola schedina, al costo sempre di 1 euro ogni 5 numeri. Infine, vi è anche la giocata sistemica, riservata ai giocatori esperti del Million Day, che potranno scegliere tra i 6 e i 9 numeri, elaborando tutte le possibili cinquine. Le scommesse, inoltre, possono essere raddoppiate nel loto valore al fine di partecipate anche all’Extra MillionDay, ovvero un’estrazione secondaria fatta sui restanti 50 numeri della prima, con premi leggermente minori.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 24 AGOSTO 2023 DELLE ORE 13.00

6 – 41 – 42 – 53 – 55

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 24 AGOSTO 2023 DELLE ORE 13.00

6 – 41 – 42 – 53 – 55

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 24 AGOSTO 2023 DELLE ORE 13.00

3 – 9 – 17 – 23 – 30

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 24 AGOSTO 2023 DELLE ORE 13.00

3 – 9 – 17 – 23 – 30

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 24 AGOSTO 2023 DELLE ORE 20.30

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 24 AGOSTO 2023 DELLE ORE 20.30

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 24 AGOSTO 2023 DELLE ORE 20.30

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 24 AGOSTO 2023 DELLE ORE 20.30

