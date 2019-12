MILLION DAY NUMERI VINCENTI/ Estrazione oggi 25 dicembre 2019: Natale fortunato?

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY DI OGGI 25 DICEMBRE

I numeri vincenti del Million Day sono disponibili: l’estrazione si è tenuta poco fa, quindi la caccia al milione di euro entra ora nel vivo (CONTROLLA QUI SOTTO I NUMERI VICENTI MILLION DAY). Qualcuno è riuscito a indovinare la cinquina vincente di oggi? Di sicuro siete pronti per l’appuntamento con la fortuna, visto quanto vi state allenando alla tombola, ma la dea bendata fa le sue scelte, quindi chissà se vorrà lasciare il segno in questo Natale e renderlo ancor più felice per qualcuno. Sotto l’albero di Natale potreste allora notare qualcosa di strano, un pecco diverso dagli altri, forse piccolo, ma comunque pesante: un bel milione di euro. Sarebbe un risultato storico per questo gioco di Lottomatica. Quale modo migliore per festeggiare il Natale? All’improvviso potreste ritrovarvi a prenotare un viaggio last minute in vista di Capodanno o decidere di prendervi un anno sabbatico per valutare come meglio investire l’eventuale vincita. E allora buona fortuna! (agg. di Silvana Palazzo)

ATTESA PER I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY DI NATALE

I nuovi vincitori del Million Day non sono ancora arrivati, ma oggi c’è la possibilità di entrare nella storia di questo gioco (CONTROLLA QUI SOTTO I NUMERI VICENTI MILLION DAY). È in programma infatti una nuova estrazione. Neppure il Natale ferma Million Day, anzi questo giorno di festa diventa un’occasione per mettersi nuovamente in gioco e tentare di aggiungere un altro significato a questa ricorrenza. E allora lasciate stare per un attimo i numeri della tombola e dedicatevi a quelli da giocare nella vostra schedina, sperando che sia fortunata. Magari la “cartella” che avete preso per la tombola potrebbe essere una fonte di ispirazione per la vostra giocata. Ieri sera avete centrato una cinquina a tavola con amici e parenti? Allora giocate quei numeri! Ce ne sono altri che diversamente vi hanno dato soddisfazione? Metteteli in gioco con Million Day! La fortuna, quella vera, potrebbe riservarvi un bel premio. E se invece alla Vigilia di Natale le giocate in famiglia o con gli amici non vi hanno visto trionfare, potete riscattarvi così.

MILLION DAY, LA SORPRESA NATALIZIA DI LOTTOMATICA

C’è un milione di euro in ballo col Million Day. Questo è infatti l’importo che si può vincere indovinando i numeri vincenti che verranno estratti oggi. Immaginiamo che i pensieri potrebbero essere altri in questo giorno di festa, ma gli affezionati al Million Day sapranno trovare l’ispirazione tra una portata e l’altra. Anche perché, in caso di estrazione fortunata, potrete “accendere” la festa e farvi un gran bel regalo. Per chi preferisce fare online la propria giocata c’è poi una sorpresa. Sul sito Lottomatica dall’8 dicembre al 6 gennaio gli elfi di Santa Claus lavorano nella Fabbrica dei Bonus: ogni giorno vengono lanciati nuovi Bonus. Per scoprirli non dovete fare altro che tirare la leva e cliccare su pacchetti, e così darete vita al divertimento. Avete già scoperto i bonus di oggi? Fatevi trovare pronti: bisogna aprire nuovi pacchetti. Se avete finito con quelli sotto l’albero, potete continuare così. Per un Natale ricco di sorprese con Million Day e Lottomatica. Ma oltre a Buon Natale vi auguriamo buona fortuna!

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 25 DICEMBRE 2019

12 – 13 – 16 – 22 – 45

(I numeri vincenti del concorso del MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



