Million Day/ Estrazione di oggi 26 dicembre 2019: numeri vincenti per Santo Stefano

Quali sono i numeri vincenti del Million Day di oggi? (CONTROLLA QUI A FONDO PAGINA I NUMERI VINCENTI). Questa la domanda che vi starete facendo, ben consapevoli che è in programma una nuova estrazione. Anche a Santo Stefano cresce l’attesa, del resto questo gioco Lottomatica non si ferma neppure per le festività natalizie. Ma dovete pazientare, perché l’estrazione della cinquina fortunata è in programma alle 19:00. C’è ancora un po’ di tempo dunque anche per una giocata last minute. Magari state finendo di giocare a tombola (o vi state semplicemente prendendo una pausa) e volete tentare la fortuna con alcuni numeri che vi hanno fatto vincere qualcosa a tavola con amici e parenti. L’ispirazione non ha strade preferite, può arrivare da ovunque, quindi voi dovete solo farvi trovare pronti e poi sperare che la dea bendata decida di suonare alla vostra porta regalandovi una bella vincita con la quale mettervi alle spalle il 2019 e cominciare il nuovo con uno spirito nuovo e soprattutto maggiori risorse.

MILLION DAY, OGGI UNA NUOVA ESTRAZIONE

La lista dei vincitori del Million Day crescerà oggi? Questa è invece la domanda che ci poniamo noi in vista della nuova estrazione del gioco. Per ora siamo a quota 92, con le ultime due vincite che sono state realizzate con giocate online. Sì, perché al Million Day si può tentare la fortuna anche con giocate effettuate dall’app o dal sito ufficiale. La dea bendata è al passo con i tempi, dunque premia anche chi non si reca necessariamente in ricevitoria per giocare i propri numeri, ma sfrutta le altre strade messe a disposizione da Lottomatica. E in giorni di festa come questi è spesso la migliore soluzione. Non volete lasciare amici e parenti, ma soprattutto la tavola imbandita di gustosi piatti per uscire a fare la vostra giocata? Vi capiamo benissimo. E vi capisce benissimo anche MillionDay che appunto vi dà la possibilità di tentare la fortuna online. Quel che vi serve è un conto di gioco e i numeri da giocare. Al resto ci penserà la dea bendata…

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 26 DICEMBRE 2019

5 – 23 – 28 – 46 – 54

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



© RIPRODUZIONE RISERVATA