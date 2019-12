Million Day/ Estrazione di oggi 7 dicembre 2019: i numeri vincenti

Il Million Day approda all’appuntamento del sabato. Torna dunque il gioco che dà la possibilità di vincere un milione di euro per chi centra la combinazione esatta. Ma oltre al primo premio, il nuovo gioco ne prevede altri per coloro che indovinano due, tre o quattro numeri tra quelli estratti. In attesa della combinazione vincente, che verrà estratta alle 19. A tal proposito vi ricordiamo che si può giocare fino alle 18.45 e dalle 19:05 in poi per il giorno successivo. Se non avete voglia di ripetere la vostra giocata, sappiate che ogni giocata singola – cioè la combinazione di cinque numeri al costo fisso di un euro – si può giocare in abbonamento per più giorni consecutivi fino ad un massimo di venti estrazioni. La giocata Plurima e quella Sistemistica si possono invece giocare in abbonamento per più giorni consecutivi fino ad un massimo di 5 estrazioni. E si può giocare al MillionDay online, tramite conto gioco, e su App Lotto. Ma ci sono anche siti dei rivenditori abilitati alla raccolta a distanza.

MILLIONDAY, OGGI UNA NUOVA ESTRAZIONE

In vista della nuova estrazione di Million Day parliamo di credenze e sfatiamo qualche mito con l’aiuto di Lottomatica. C’è chi ritiene che continuando a giocare avrà la possibilità di vincere e riguadagnare i soldi persi. Ma l’esito è completamente indipendente dalle giocate precedenti, questo vuol dire che le probabilità di vincere non cambiano nel tempo. C’è un altro falso mito secondo cui se si è andati vicini alla vincita, allora la volta successiva si vincerà. Ma avvicinarsi alla vincita non significa che si sta per vincere, questo perché l’esito della prossima giocata non è influenzato dall’avere quasi vinto in precedenza. E soprattutto l’esito della giocata non dipende MAI dai riti scaramantici che si fanno mentre si gioca. Ma torniamo nel vivo di MillionDay. Vi ricordiamo che l’importo per ogni combinazione di 5 numeri, tra 1 e 55 compresi, è di un euro. Si può partire da un euro per una giocata singola e fino ad un massimo di 126 euro per una giocata sistemistica con una combinazione da 9 numeri.

I NUMERI VINCENTI DI MILLIONDAY DEL 7 DICEMBRE 2019

