Torna come sempre il Million Day, puntuale per la sua estrazione serale. Anche oggi, in questo venerdì 9 maggio 2025, quando stiamo per entrare nel vivo del weekend, andremo a scoprire tutti i numeri vincenti, le due cinquine fortunate, dell’estrazione delle ore 20:30. Preparate i vostri due euro e chissà che non andrete anche voi ad aggiungervi al ricco elenco di vincitori del Million Day, che si sono portati quindi a casa il tanto desiderato milione di euro.

Estrazione Million Day, numeri vincenti oggi 9 maggio 2025/ Ecco la doppia cinquina delle ore 13

L’ultimo è arrivato qualche giorno fa, anzi, qualche ora fa, lo scorso 4 maggio, un giocatore che ha puntato i suoi soldi su una schedina in quel di Milano, portandosi così a casa il grande malloppo con i numeri 5, 8, 14, 32 e 37. Perchè non abbiamo pensato noi a quella cinquina? Chi può dirlo fatto sta che si tratta del quarto vincitore nel giro di un mese, quindi quattro nuovi milionari in Italia registrati negli ultimi 30 giorni, anche se si sa che fra tasse e quant’altro alla fine al vincitore non viene dato il milione di euro totale. In ogni caso, chissà che oggi non tocchi proprio a voi ed è per questo che vi invitiamo a giocare al Million Day, ricordandovi che le ricevitorie saranno abilitate alla giocata fino alle ore 20:20 circa, una decina di minuti prima dell’ora X.

Million Day, numeri vincenti di oggi 8 maggio 2025/ L'estrazione delle ore 20:30

NUMERI VINCENTI MILLION DAY DELLE ORE 20.30

Million Day: 11 – 12 -14 – 27 – 32

Extra MillionDay: 1 – 7 – 42 – 43 – 51