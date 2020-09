MILLION DAY NUMERI VINCENTI DI OGGI/ Estrazione giovedì 3 settembre 2020: il bottino!

Pochi istanti fa si è tenuta l’estrazione del Million Day di oggi, giovedì 3 settembre 2020: in fondo all’articolo potete trovare i cinque numeri vincenti così da poter verificare le giocate effettuate. Stapperemo lo champagne per il 121esimo vincitore della storia del MD oppure dovremo attendere almeno sino a domani? Tra pochi minuti lo sapremo, adesso non ci resta che controllare le nostre giocate e incrociare le dita. Non dimentichiamo che Lottomatica prevede anche dei premi secondari: chi azzecca quattro numeri su cinque si porta a casa 1.000 euro, chi ne indovina tre su cinque si assicura 100 euro, mentre chi ne becca solo due si deve accontentare di 2 euro. I premi sono indicati al netto del prelievo applicato sulle vincite dell’8%. Augurandovi buona fortuna, vi diamo appuntamento a domani – venerdì 4 settembre 2020 – per una nuova estrazione del Million Day! (Aggiornamento di MB)

LE ESTRAZIONI DEL MILLION DAY

Siamo esattamente a metà settimana e prosegue senza sosta la caccia al milione di euro messo in palio dal Million Day: appuntamento alle ore 19.00 con l’estrazione dei cinque numeri vincenti di oggi, giovedì 3 settembre 2020. Sono trascorse due settimane dalle ultime maxi-vincite, registrate a Guanzate ed a Castagnole delle Lanze, e adesso dobbiamo eleggere il 121esimo vincitore milionario della storia del gioco a premi targato Lottomatica. In questi minuti è caccia all’ultima scommessa: c’è tempo fino alle ore 18.45 per effettuare le ultime giocate. Ricordiamo che è possibile compilare schedine in ricevitoria, sull’applicazione My Lotteries e sulle piattaforme online. Quindici minuti più tardi è invece prevista l’estrazione della cinquina dorata: qui a fondo pagina potrete conoscere i numeri estratti, in alternativa è possibile seguire la diretta su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

MILLION DAY, LE STATISTICHE

C’è chi si affida sempre agli stessi numeri e chi invece punta ogni volta su numeri diversi. Ma tanti scommettitori del Million Day non possono fare a meno delle statistiche, ovvero dei numeri ritardatari e dei numeri frequenti. Partiamo dai primi, quei numeri che non vengono estratti da più tempo: in vetta alla classifica troviamo il 18, che manca all’appello da 29 giorni. 33 e 30 non si fanno vedere da 27 turni, mentre il 4 non rientra nella cinquina vincente da 26 estrazioni. Del 22 non si hanno notizie da 25 giorni, mentre il 39 è latitante da 22 turni. Infine, segnaliamo il ritardo di 15 e 42, entrambi assenti da 22 estrazioni. Passiamo adesso ai numeri frequenti, ovvero quelli estratti più spesso: in cima alla classifica troviamo l’1 con 42 estrazioni, seguito dal tris 2-16-49 con 40 estrazioni. Il 51 vanta una frequenza di 49 estrazioni, mentre 21-31-43 seguono con 38 estrazioni.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 3 SETTEMBRE 2020

3 – 20 – 28 – 33 – 52

