Million Day/ Estrazione di oggi lunedì 31 agosto 2020 dei numeri vincenti

Inizia una nuova settimana e non può mancare l’appuntamento con il Million Day: è tutto pronto per l’estrazione dei cinque numeri vincenti di oggi, lunedì 31 agosto 2020. Non si ferma la caccia al milione di euro messo in palio dal Million Day: le ultime maxi-vittorie risalgono al 20 agosto, premiati due scommettitori di Guanzate e di Castagnole delle Lanze. Ora dobbiamo incoronare il 121esimo vincitore della storia e sono in tantissimi a provarci. Fino alle ore 18.45 è possibile effettuare le ultime scommesse del caso: come sappiamo, è consentito giocare in ricevitoria, sulle piattaforme online e tramite l’applicazione My Lotteries. L’estrazione della combinazione dorata è prevista quindici minuti più tardi e sarà visibile su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset. In alternativa, come sempre, potrete controllare i cinque numeri vincenti su Il Sussidiario, qui a fondo pagina.

MILLION DAY, LE STATISTICHE

Procediamo a passo spedito verso l’estrazione odierna del Million Day ed è tempo di accendere i riflettori sulle statistiche, fondamentali per “ispirare” le giocate degli scommettitori. Partiamo dai numeri ritardatari, ovvero quelli che non vengono estratti da più tempo: in vetta alla classifica troviamo ancora una volta il 26, che manca all’appello da 34 giorni. Il 50 non viene estratto da 29 turni, mentre non si hanno notizie del 18 da 26 estrazioni. Il 40 non rientra nella cinquina vincente da 25 giorni, mentre 30 e 33 sono latitanti da 24 turni. Segnaliamo infine i ritardi di 4 (23 estrazioni), 22 (22 estrazioni), 39 (19 estrazioni) e 13 (17 estrazioni). Passiamo adesso ai numeri frequenti, ovvero quelli che sono stati estratti più spesso: 1 e 49 in vetta con 41 estrazioni, seguiti a stretto giro di posta dal 16 con 40 estrazioni. 2 e 51 hanno una frequenza di 39 estrazioni, mentre 14, 15 e 43 di 38 estrazioni. Infine, 20 e 21 con 37 estrazioni.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 31 AGOSTO 2020

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



