Million Day, estrazione di oggi/ Numeri vincenti 29 dicembre 2019: i ‘sistemoni’

Non abbiamo fatto neanche in tempo a consegnarvi i “vecchi” numeri vincenti del Million Day di ieri, puntata del 28 dicembre 2019 (qui tutte le info e i numeri estratti di ieri) che già incombono quelli nuovi, i “penultimi” dell’anno che sta per terminare. Si chiude il weekend e si apre la settimana verso Capodanno, con la cinquina vincente del gioco Lottomatica che viene attesa come sempre dalle ore 19 in poi (e con i nuovi numeri vincenti che troverete a fondo pagina appena estratti, ndr). Niente super-doni durante Natale, ma neanche Santo Stefano e i giorni immediatamente successivi hanno rotto l’incantesimo che per il Million Day dura ormai dall’8 dicembre scorso. In quell’occasione infatti si è osservato addirittura due vincite milionarie con altrettante giocate online. La speranza è che prima della fine 2019 si possa far festeggiare qualcuno di voi, un bel “regalo” di fine anno che inevitabilmente vi cambierà anche quelli a venire; giocare è molto semplice, come noto occorre scegliere cinque numeri tra 1 e 55 e proprio loro andranno a formare la fatidica cinquina vincente che potrebbe riguardare la vostra ultima giocata in schedina.

MILLION DAY, I “SISTEMONI” LOTTOMATICA

Mentre attendiamo con ansia la pubblicazione dei numeri vincenti del Million Day odierni, vi ricordiamo che le modalità per giocare al gioco Lottomatica sono davvero molteplici: schedine plurime, sistemiche o quelle classiche singole da compilare in ricevitoria, online o via app. Nei nuovi “sistemoni” messi a punto dal portale Million Day, è permesso scegliere da 6 a 9 giocate e selezionare la tipologia di sistema tra Integrale e Ridotto: nel primo caso, il sistema sviluppa tutte le possibili giocate singole (da 6 a 126 combinazioni) componibili con i numeri selezionati; nel secondo invece, il sistema Ridotto, si sviluppa una parte delle possibili giocate singole (6 numeri = 2 giocate, 7 numeri = 3 giocate, 8 numeri = 5 giocate, 9 numeri = 10 giocate) componibili con i numeri selezionati, ha quindi costi inferiori e consente di realizzare una vincita da almeno 1.000€ indovinando 5 numeri (tra i 6, 7, 8, 9 selezionati). Ora non ci resta che attendere la grande estrazione del Million Day e “piazzare” la zampata vincente per rinfrancare il proprio conto in banca.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY DEL 29 DICEMBRE 2019

1 – 3 – 6 – 27 – 32

(I numeri vincenti del concorso del MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



