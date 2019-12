Million Day, estrazione di oggi/ Numeri vincenti 31 dicembre 2019: bonus online

E’ l’ultimo dell’anno, ed anche oggi, 31 dicembre 2019, non mancherà l’appuntamento con il Million Day e con i suoi numeri vincenti (che troverete a fondo pagina). Pronti a vivere le ultime emozioni del 2019 confidando anche oggi nella benevolenza della Dea Bendata? Ad oggi la nuova lotteria a premi fissi ha distribuito vincite in tutta Italia per oltre 220 milioni di euro. Sono finora poco più di novanta le vincite da un milione di euro andate a segno dal febbraio 2018, ma dopo l’inizio del mese strepitoso, non è detto che il finale non possa esserlo altrettanto, regalando un 2020 ricco di fortuna e nuove possibilità! Ma come sfidare la sorte? Intanto le possibilità per giocare al Million Day sono numerose e alla portata di tutti. Se il freddo di questi giorni mi rende ancora più pigri e non volete mettere il piede fuori di casa per recarvi nella più vicina ricevitoria, non disperate! Million Day e Lottomatica mettono a disposizione altre due opzioni molto apprezzate, a partire dall’app My Lotteries che permette non solo di poter eseguire la propria giocata preferita, scegliendo 5 dei numeri a disposizione – da 1 a 55 – ma anche consultare le precedenti estrazioni e verificare i nuovi numeri vincenti in arrivo.

MILLION DAY, GIOCATA ONLINE E BONUS

Le possibilità per giocare al Million Day e sperare di essere baciati dalla Dea Bendata non si esauriscono qui: c’è infatti ancora una possibilità grandiosa che finora ha permesso di realizzare diverse vincite, tra cui le due milionarie dello scorso 8 dicembre, ed è la giocata online. Per farlo occorrerà registrarsi al sito Lottomatica e sfruttare sin da subito le opportunità offerte ai vari utenti, ovvero un bonus di benvenuto fino a 10 euro! Basterà ricaricare per poter ricevere prontamente il bonus che permetterà così di poter realizzare nuove giocate, magari anche quella milionaria in grado di cambiare la propria vita. La possibilità di ottenere il bonus sarà valida solo fino al 31 marzo 2020 e per ottenerlo sarà necessaria una ricarica del valore minimo di 10 euro. Il bonus sarà accreditato automaticamente dopo la prima ricarica solo se eseguita entro 90 giorni dalla registrazione del proprio conto gioco. Giocare al Million Day non è mai stato così semplice e la lotteria, ricordiamolo, mette a disposizione diverse possibilità di vincita, anche grazie alle categorie minori che permettono comunque di portare a casa un bel gruzzoletto, come ad esempio i mille euro che sarà possibile vincere centrando quattro numeri della combinazione vincente.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY DEL 31 DICEMBRE 2019

15 – 24 – 34 – 46 – 53

(I numeri vincenti del concorso del MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



