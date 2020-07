MILLION DAY/ Numeri vincenti del 31 luglio 2020: estrazione di oggi

È il giorno giusto per incoronare il 116esimo vincitore milionario della storia del Million Day? Pochi istanti fa si è tenuta l’estrazione dei cinque numeri vincenti di oggi, venerdì 31 luglio 2020, ed a fondo pagina potrete controllare la cinquina dorata. In alternativa, è possibile effettuare le verifiche del caso andando a visualizzare lo storico delle estrazioni sul sito nella sezione «Estrazioni» del gioco MillionDAY. 1 milione di euro per chi ha azzeccato tutti e cinque i numeri, ma quali sono i premi secondari messi in palio da Lottomatica? Chi indovina quattro numeri si porta a casa la bellezza di 1.000 euro, mentre chi azzecca tre numeri si assicura 100 euro. Previsto un premio anche per chi azzecca due numeri, 2 euro. I premi sono indicati al netto del prelievo applicato sulle vincite dell’8%. Non ci resta che darvi l’in bocca al lupo: Il Sussidiario vi dà appuntamento a domani per l’estrazione di sabato 1 agosto 2020. (Aggiornamento di MB)

CACCIA LA NUOVO VINCITORE

La settimana sta per giungere alla conclusione, ma il Million Day non si ferma: appuntamento alle ore 19.00 per l’estrazione dei cinque numeri vincenti di oggi, venerdì 31 luglio 2020. Continua la caccia al milione di euro messo in palio dal gioco Lottomatica e c’è grande curiosità di conoscere il 116esimo vincitore della storia. Manca davvero poco all’estrazione della cinquina dorata ma c’è ancora tempo per effettuare le ultime scommesse: il gong scatterà alle ore 18.45, è consentito scommettere in ricevitoria, sulle piattaforme online e sull’applicazione My Lotteries. L’estrazione sarà invece visibile su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset, ma a fondo pagina potrete trovare i cinque numeri che valgono 1 milione di euro.

MILLION DAY, LE STATISTICHE

In questi minuti si stanno effettuando le ultime giocate e per questo motivo è il tempo di andare a ripassare quali sono le principali statistiche del Million Day. Partiamo dai numeri frequenti, ovvero quelli estratti più spesso nell’ultimo periodo: medaglia d’oro assegnata all’1, estratto per 44 volte. 14, 17 e 35 vantano una frequenza di 40 estrazioni, mentre 2 e 51 sono stati estratti per 39 turni. Infine segnaliamo il poker 24, 37, 43 e 49 con 38 estrazioni. Passiamo adesso ai numeri ritardatari, ovvero quelli che non vengono estratti da più tempo: in vetta alla classifica troviamo il 39, che non viene estratto da 39 giorni. Il 41 è assente dalla cinquina milionaria da 35 turni, mentre del 4 non si hanno notizie da 33 estrazioni. Il 45 manca all’appello da 23 giorni, il 2 da 22 giorni. Infine, 30 e 44 non vengono estratti da 19 turni.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 31 LUGLIO 2020

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



