ESTRAZIONE MILLION DAY/ Scopri i numeri vincenti di oggi 21 luglio 2021: la combinazione

Sono arrivati i cinque numeri vincenti del Million Day di oggi, mercoledì 21 luglio 2021. In molti si stanno chiedendo se già oggi conosceremo il 177esimo vincitore milionario della storia del gioco Lottomatica e questi sono i minuti delle verifiche del caso, ricordiamo che è possibile vincere anche con 4, 3 e 2 numeri azzeccati. Con quattro numeri indovinati sui cinque estratti, il premio è di 1.000 euro. Con tre numeri su cinque ci si assicura 100 euro, mentre con due numeri su cinque c’è un premio di 2 euro. L’appuntamento è per domani, sempre sulle pagine de Il Sussidiario, per l’estrazione del Million Day di giovedì 22 luglio 2021. (Aggiornamento di MB)

ESTRAZIONE MILLION DAY/ Numeri vincenti di oggi 20 luglio 2021: la combinazione

NON SAI CHE NUMERI GIOCARE? AFFIDATI ALLE STATISTICHE DEL DI ESTRAZIONE DEL MILLION DAY

La nuova estrazione del Million Day è alle porte, non possiamo non soffermarci sulle statistiche del gioco Lottomatica. Partiamo dai numeri ritardatari, ovvero quelli che non vengono estratti da più tempo: in vetta alla classifica troviamo ancora il 49, assente da 42 concorsi. 13 e 50 non si fanno vedere da 34 e 32 giorni, mentre il 25 è latitante da 31 estrazioni. 43, 44 e 24 hanno rispettivamente un ritardo di 26, 25 e 24 turni, mentre il 12 è assente da 23 concorsi. Adesso è arrivato il momento dei numeri frequenti, ossia quelli che sono stati estratti più spesso: l’1 conferma la vetta con 46 estrazioni. 55 e 21 sono rispettivamente a quota 44 e 43 estrazioni, mentre a 42 estrazioni troviamo 16, 27, 46, 50 e 51. In fondo alla classifica troviamo 29 e 20 con 41 e 40 estrazioni. (Aggiornamento di MB)

ESTRAZIONE MILLION DAY/ Scopri i numeri vincenti di oggi 19 luglio 2021: la combinazione

MILLION DAY: UNA SETTIMANA FA LA VINCITA MILIONARIA, OGGI TORNANO I NUMERI FORTUNATI?

È trascorsa esattamente una settimana dall’ultima maxi-vincita al Million Day: mercoledì 14 luglio è stato premiato uno scommettitore di Cianciana, in provincia di Agrigento, che ha puntato su una giocata plurima da 5 euro. Adesso è tutto pronto per una nuova estrazione: alle ore 19.00 conosceremo i cinque numeri vincenti di oggi, mercoledì 21 luglio 2021.

L’estrazione del MillionDay delle ore 19.00 sarà possibile seguirla in diretta su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset, ma anche qui su Il Sussidiario vi proporremo la combinazione vincente a fondo pagina. Attenzione però: fino alle ore 18.45 potete effettuare le ultime scommesse, come sempre in ricevitoria, sulle piattaforme online e tramite l’app My Lotteries.

ESTRAZIONE MILLION DAY/ Numeri vincenti di oggi: la combinazione del 18 luglio 2021

LE TIPOLOGIE DI GIOCATA DEL MILLION DAY: QUALE SONO LE MODALITÀ A DISPOSIZIONE?

Come evidenziato in precedenza, in questi istanti è ancora possibile procedere alla compilazione delle ultime scommesse in vista dell’estrazione del Million Day. Per questo motivo ripassiamo le tipologie di giocata messe a disposizione dal gioco a premi di Lottomatica. Come sappiamo, l’importo di ciascuna giocata è fisso a 1 euro e puoi scegliere cinque numeri tra 1 e 55 compresi. Questa è già la prima modalità di scommessa del Million Day, la singola, ma ne esistono due leggermente più articolate.

Parliamo di plurima e sistemistica: la prima consente di inserire all’interno della stessa schedina più giocate singole, ciascuna composta da 5 numeri e al costo di 1 euro, mentre la seconda permette di scegliere da 6 a 9 numeri e selezionare la tipologia di sistema tra Integrale e Ridotto.

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY 21 LUGLIO 2021

9 – 16 – 23 – 28 – 55

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



© RIPRODUZIONE RISERVATA