MILLION DAY: I NUMERI VINCENTI/ Scopri l’estrazione di oggi 17 luglio 2021

L’estrazione dei cinque numeri vincenti del Million Day di oggi, sabato 17 luglio 2021, si è tenuta pochi istanti fa: chi sarà il 177esimo vincitore milionario della storia del gioco Lottomatica? Speriamo di scoprirlo tra pochi minuti: Il Sussidiario vi propone la combinazione vincente qui a fondo pagina, ma in alternativa potete consultare i canali ufficiali del Million Day.

Chi indovina i cinque numeri estratti si porta a casa 1 milione di euro, ma Lottomatica prevede anche altri premi in base a quanti numeri sono stati azzeccati: 1.000 euro per chi indovina quattro numeri, 100 euro per chi indovina tre numeri e 2 euro per chi indovina 2 numeri. I premi sono indicati al netto del prelievo applicato sulle vincite dell’8%. Per oggi è tutto, Il Sussidiario vi dà appuntamento a domani per l’estrazione del Million Day di domenica 18 luglio 2021. (Aggiornamento di MB)

QUALI SONO I NUMERI RITARDATARI E QUELLI FREQUENTI DEL MILLION DAY?

Numeri ritardatari e numeri frequenti sono importantissimi per la compilazione delle schedine in vista dell’estrazione del Million Day, non ci resta che andare a scoprire quali sono. Partiamo dai numeri che non vengono estratti da più tempo: in cima alla classifica troviamo il 49, che manca all’appello da 38 giorni. 22 e 15 non si fanno vedere rispettivamente da 37 e 35 giorni, mentre 19 e 13 sono latitanti da 31 e 30 concorsi. Il 50 ha un ritardo di 28 estrazioni, mentre non si hanno notizie da 27 turni di ben tre numeri: parliamo di 21, 25 e 34. Passiamo adesso ai numeri che sono stati estratti più spesso: in cima alla classifica troviamo l’1 con 46 estrazioni, mentre il 55 è fermo ancora a quota 44 estrazioni. Si conferma un tris quello a 43 estrazioni: 21, 27 e 46. Un altro terzetto è a quota 42: parliamo di 16, 50 e 51. Segnaliamo infine la frequenza di 20 e 28, entrambi con 40 estrazioni. (Aggiornamento di MB)

MILLION DAY A QUANDO RISALE L’ULTIMA VINCITA MILIONARIA?

É davvero tutto pronto per una nuova estrazione del Million Day: tra pochi minuti conosceremo i cinque numeri vincenti di oggi, sabato 17 luglio 2021. C’è grande curiosità di capire se eleggeremo già oggi il 177esimo vincitore milionario della storia del gioco Lottomatica, ricordiamo che l’ultima maxi-vincita è stata registrata lo scorso mercoledì: premiato uno scommettitore di a Cianciana (AG).

Fino alle ore 18.45 è possibile effettuare le ultime scommesse per il Million Day: è consentito giocare in ricevitoria, sull’applicazione My Lotteries e sulle piattaforme online. Alle ore 19.00 è in programma l’estrazione della cinquina che vale 1 milione di euro: questa sarà visibile su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset. In attesa di conoscere i cinque numeri dorati, è tempo di andare a conoscere quali sono le tipologie di scommessa del gioco a premi….

LE TIPOLOGIE DI GIOCATA DEL MILLION DAY

Il momento più atteso per il Million Day è alle porte, l’estrazione è davvero dietro l’angolo, ma in questi minuti è ancora possibile compilare le ultime scommesse. I giocatori possono optare per una giocata singola – prevede la scelta di cinque numeri tra 1 e 55 compresi, il costo è fisso a 1 euro – ma anche per altre due modalità di giocata: parliamo della giocata plurima e della giocata sistemistica. La prima consente di inserire all’interno della stessa schedina del Million Day più giocate singole, mentre la seconda permette la compilazione di una combinazione da 6 a 9 numeri, tra 1 e 55 compresi, che genera da un minimo di 6 ad un massimo di 126 giocate singole. Appuntamento a tra pochissimo per l’estrazione della cinquina dorata…

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY 17 LUGLIO 2021

15 – 17 – 21 – 29 – 34

15 – 17 – 21 – 29 – 34



