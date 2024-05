Million Day, estrazione e cinquine di oggi/ I numeri vincenti di mercoledì 29 maggio 2024

La settimana prosegue e tra un impegno e un altro, c’è sempre la nostra “certezza” fortunata a farci compagnia: il gioco del Million Day, concorso a premi che offre importanti chance di vincita a tutti coloro che decidano di rischiare e sfidare la sorte. Il concorso esiste ormai da anni ma soltanto un anno fa ha raddoppiato i suoi appuntamenti, offrendo ai giocatori anche un’altra estrazione, inserita ad ora di pranzo, alle 13:00. Chiunque decida allora di sfidare la fortuna, puntando un euro sui propri numeri preferiti, potrà decidere di farlo o a quest’ora oppure la sera, nel classico appuntamento delle 20:30 che al momento sembra rimanere il preferito da tanti.

Come ricordiamo sempre, per giocare al Million Day la scelta da fare è da 55 numeri, dall’1 al 55: ne vanno scelti cinque. Ma come decidere su quali numeri puntare il proprio euro? Chi avrà dei numeri preferiti giocherà ovviamente quelli: al contrario, invece, si potrà affidare alle statistiche che ci dicono quali siano i numeri più frequenti e quali quelli meno. Tra i ritardatari troviamo ad esempio il 12, che manca sul Million Day e l’Extra Million Day da 14 estrazioni, seguito da 30 e 18 a quota 13 assenze. Per i singoli giochi invece il 53 non si vede sul Million Day da 39 estrazioni mentre il 55 da 38. Per l’Extra Million Day sono 49 le assenze del numero 17, mentre 35 quelle del 23. Tra i più frequenti, invece? Sul gioco principale il 54 è uscito nel 107 volte nell’ultimo anno mentre il 41 sull’Extra si è visto 95 volte!

I NUMERI VINCENTI DELLE COMBINAZIONI ODIERNE DEL MILLION DAY

ORE 13.00

MILLIONDAY: 25 – 26 – 27 – 42 – 44

EXTRA MILLION DAY: 8 – 11 – 18 – 23 – 39

ORE 20.30

MILLIONDAY: –

EXTRA MILLION DAY: –

(I numeri vincenti del concorso sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











