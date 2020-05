MILLION DAY/ Numeri vincenti domenica 24 maggio 2020: estrazione di oggi

Pubblicità

Una nuova domenica sera in compagnia del Million Day anche quella di oggi 24 maggio: la nuova estrazione si è appena compiuta e sarà già possibile trovare i numeri vincenti in fondo alla pagina. Cinque i protagonisti della serata che potrebbe accompagnare la vincita del valore di un milione di euro. Dall’inizio dell’anno ad oggi sono state 13 le vincite milionarie realizzate e la speranza è sempre quella di intercettare tutti e cinque i numeri della combinazione vincente che potrebbero fare la fortuna di qualche italiano, soprattutto in un momento di grave difficoltà come quello che stiamo vivendo. A questo punto occorre quindi stringere tra le mani la propria schedina e procedere subito con la verifica. Basterà aver incasellato cinque numeri della combinazione per poter brindare l’avvenuta vincita milionaria. Fino ad oggi, come rammenta anche AgiproNews il Million Day ha distribuito vincite in tutta Italia per oltre 252 milioni di euro, senza trascurare quindi quelle realizzate grazie al “4”. Se invece non siete stati particolarmente fortunati, l’appuntamento è già fissato a tra meno di 24 ore. Non vi resta che radunare nuovamente i numeri fortunati e confidare nella Dea Bendata! (Aggiornamento di Emanuela Longo)

SCOPRIAMO SE OGGI CI SARÀ UN NUOVO VINCITORE

Parte la nuova caccia quotidiana al milione di euro con il Million Day, la speciale lotteria a premi fissi di Lottomatica che si appresta come ogni giorno a distribuire in tutta Italia ricchi premi. Ci avviamo verso la fine del mese, ma le possibilità di essere ancora baciati dalla Dea Bendata non sono ancora terminate. Da febbraio 2018 ad oggi, ben 105 concorrenti hanno potuto festeggiare e celebrare il cambio di vita grazie alla vincita di un milione di euro. L’ultima sonora vincita è stata realizzata giovedì 14 maggio a Sant’Antimo, in provincia di Napoli e da allora i concorrenti inseguono ogni giorno il milione di euro senza tuttavia rinunciare alla possibilità di potersi accaparrare una vincita inferiore ma comunque interessante, come quella realizzabile con il “4” del valore di 1000 euro. Con il Million Day, infatti, è possibile vincere anche centrando solo alcuni dei numeri che vanno a comporre la cinquina fortunata. Questo vale anche per il “3” la cui vincita fissa è del valore di 50 euro e perfino con il “2” che permetterà di guadagnare un premio di consolazione del valore di 2 euro utile per potersi cimentare un una doppia giocata, dal momento che il costo per una giocata fissa è pari ad un euro.

MILLION DAY, COME TENTARE LA FORTUNA

Il Million Day permette di poter tentare la fortuna ogni giorno, alle ore 19.00 in punto, quando si compirà puntualmente la nuova estrazione che renderà noti i cinque numeri fortunati. Per giocare c’è tempo però fino alle 18.45. Fino a quell’ora sarà possibile recarsi presso le ricevitorie fisiche oppure collegarsi online ai siti Lottomatica o ancora attraverso la consueta app My Lotteries che permette anche di consultare, dopo ogni giocata, anche le eventuali vincite e trovare tutte le info utili sul gioco. Al fine di completare la giocata è sufficiente scegliere cinque numeri da una rosa da 11 a 55 al costo di un euro. In questo caso si tratta di una giocata singola ma il gioco di Lottomatica permette anche di eseguire giocate plurime e, per i più esperti sistemiche che renderanno il tutto ancora più avvincente. Per tutti i dubbi dei giocatori è messo a disposizione anche un numero gratuito che permette di risolvere tutti i dubbi: basterà contattare in tal caso il numero 800 92.93.94 dalle 7 alle 24 per ottenere tutte le informazioni necessarie per sfruttare al meglio le potenzialità del Million Day.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 24 MAGGIO 2020

8 – 15 – 24 – 28 – 37

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



