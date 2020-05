Million Day/ Estrazione e numeri vincenti oggi 10 maggio 2020

Pubblicità

Nuovo appuntamento con il Million Day, la speciale lotteria a premi fissi targata Lottomatica, che anche in questa domenica 10 maggio non salterà per niente al mondo la sua consueta estrazione giornaliera. Come sempre l’ora “x” è fissata alle 19.00, quando i fedeli giocatori potranno conoscere la nuova fortunata combinazione e confrontare i numeri vincenti con quelli giocati, sperando di poter entrare nell’Olimpo dei milionari. Ricordiamo infatti che coloro che riusciranno ad indovinare tutti e cinque i numeri estratti potranno festeggiare la straordinaria vincita del valore di un milione di euro messa in palio. Al momento sono “solo” 103 i fortunatissimi concorrenti che da febbraio 2018 – data di esordio del Million Day – ad oggi hanno vinto l’ambito premio. L’ultima vincita è stata realizzata di recente, esattamente lo scorso 30 aprile a Monte San Giusto (MC). Oggi, dunque, potrebbe essere il giorno giusto per mettere a segno la prima vincita del mese di maggio e che potrebbe rappresentare per qualcuno un ottimo motivo per ripartire dopo la pesante crisi, non solo economica, causata dal Coronavirus.

MILLION DAY: I PREMI IN PALIO

Da alcuni giorni è possibile tornare a giocare al Million Day anche nelle classiche ricevitorie oltre che online sui siti targati Lottomatica, oppure tramite l’app My Lotteries attraverso la quale sarà possibile seguire in diretta le varie estrazioni. Questa permetterà anche di verificare le vincite e tenersi costantemente informati su tutte le novità legate al proprio gioco preferito. L’appuntamento con la fortuna si avvicina e ci sarà tempo fino alle 18.45 per mettere in fila i cinque numeri, scelti da una rosa da 1 a 55 e sperare poi di aver selezionato proprio la cinquina fortunata. Ricordiamo tuttavia che oltre alla principale vincita milionaria ve ne saranno anche altre comunque interessanti, soprattutto quella con il “4” che permetterà di ottenere un bel gruzzoletto del valore di mille euro. Scende a 50 euro la vincita realizzata centrando tre numeri della combinazione, mentre con appena due numeri il premio è pari a 2 euro, quanto basta per una successiva doppia giocata, nella speranza di poter festeggiare nei giorni seguenti.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 10 MAGGIO 2020

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



