Million Day/ Estrazione e numeri vincenti oggi 17 maggio 2020

QUANDO È STATA VINTA LA MASSIMA VINCITA L’ULTIMA VOLTA?

Questa domenica 17 maggio, nuovo appuntamento imperdibile con il Million Day, la lotteria a premi fissi di Lottomatica che si prepara a distribuire interessanti premi in tutta Italia. Solo di recente è stato intercettato un nuovo vincitore milionario che ha fatto salire a quota 105 i fortunatissimi che, indovinando l’intera combinazione, è entrato a tutti gli effetti nell’Olimpo dei grandi trionfatori. L’ultimo milione è stato affidato ad un concorrente di Sant’Antimo (NA), il luogo in cui è stata intercettata la combinazione fortunata lo scorso giovedì 14 maggio. La settimana però non è ancora del tutto conclusa e la giornata odierna potrebbe riaccogliere nuovamente la Dea Bendata. Cinque i numeri da giocare in schedina, sia in ricevitoria che online o attraverso l’app My Lotteries. L’appuntamento con la nuova estrazione è fissato alle ore 19.00 in punta ma per giocare ci sarà tempo fino alle ore 18.45. Ad estrazione compiuta sarà possibile trovare sulle pagine de Il Sussidiario i numeri estratti (a fondo pagina) per la verifica del caso. Ma ci sono anche altri modi per verificare l’eventuale vincita, ovvero attraverso il sito ufficiale del Million Day oppure attraverso l’app My Lotteries e tramite la pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

MILLION DAY, LE POSSIBILI VINCITE

Giocare al Million Day si riconferma come sempre molto semplice e veloce. Basterà avere bene in mente 5 numeri scelti da una rosa da 1 a 55 al costo di un euro. Questa sarà classificata come giocata singola, ovvero quella base, ma c’è spazio anche per le giocate plurime ovvero l’inserimento di più giocate singole nella medesima schedina di gioco. L’obiettivo dei fedelissimi del Million Day resta come sempre quello di indovinare tutti e cinque i numeri della combinazione estratta: questo permetterà di potersi accaparrare della massima vincita del valore di un milione di euro, ma non è la sola in palio con la lotteria fissa di Lottomatica. Infatti, grazie al Million Day è possibile anche vincere con il “4” il premio di mille euro. Si scende a 50 euro per chi indovina 3 numeri su 5 e poi 2 euro con appena 2 numeri, ovvero il prezzo di una doppia giocata. La Dea Bendata però potrà sorprendere in qualunque momento, magari proprio in questa domenica 17 maggio.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 17 MAGGIO 2020

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



