MILLION DAY, NUMERI VINCENTI/ Estrazione oggi 30 dicembre 2019

MILLION DAY, I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DI OGGI 30 DICEMBRE 2019

La nuova estrazione Million Day di questo lunedì 30 dicembre è appena stata messa a segno e in fondo alla pagina sarà possibile recuperare i numeri fortunati di oggi. Chissà se la lotteria a premi fissi avrà premiato la costanza, il coraggio o semplicemente la curiosità degli appassionati del gioco che ancora una volta potranno verificare se la nuova giocata avrà fatto salire o meno il numero di vincite milionarie, finora fisse a quota 92, dopo un inizio strepitoso di dicembre. Ricordiamo infatti che proprio lo scorso 8 dicembre, online, sono state realizzate due nuove vincite del valore ciascuna di un milione di euro, ma ad ogni modo dall’inizio del Million Day (febbraio 2018) ad oggi, i premi distribuiti in tutta Italia sono stati oltre 220 milioni di euro. Il finale di 2019 potrebbe far centrare nuovi importanti premi rappresentando un incentivo in più per realizzare dei fantastici festeggiamenti in vista di un sempre più imminente Capodanno. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

MILLION DAY, NUMERI RITARDATARI E FREQUENTI

Giocare al Million Day è estremamente semplice ma non sempre è facile avere bene in mente quali numeri giocare. Se non avete idea delle cifre con le quali sfidare la sorte e sperare di essere baciati dalla Dea Bendata, potreste allora lasciarvi ispirare dalle statistiche del Million Day in occasione della nuova estrazione. A restare in cima alla classifica dei numeri ritardatari è il 20 a quota 61 estrazioni mancanti, mentre il 52 si stacca attestandosi a 34 estrazioni saltate. Da 24 estrazioni sono attesi anche i numeri 42 e 19. Che dire, invece, in merito ai numeri frequenti, per qualcuno considerati “fortunati” per via della loro costante presenza nel corso delle varie estrazioni Million Day? In questo caso potreste farvi ispirare dai numeri 43 e 1, in cima alla classifica dei frequenti, o magari dal 53 e dal 40, che da oltre 50 estrazioni si fanno notare nel corso di ogni appuntamento quotidiano con la lotteria a premi fissi. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

TORNA ANCHE OGGI L’ATTESISSIMA ESTRAZIONE DEL MILLION DAY

E se per la fine dell’anno la nuova estrazione del Million Day regalasse vincite strepitose e soprattutto milionarie? E’ questo il sogno di chi anche oggi, lunedì 30 dicembre, penultimo giorno del 2019, compirà la nuova giocata della lotteria a premi fissi, con la speranza di poter leggere i numeri vincenti (che troverete a fondo pagina) sulla propria schedina. Le occasioni non mancheranno ed oltre alla massima vincita da un milione di euro realizzabile centrando tutti e cinque i numeri della combinazione (scelti tra 1 e 55) ci saranno altre categorie di premi fissi: indovinando 4 numeri, ad esempio, si potrà vincere un bel gruzzoletto del valore di mille euro che, in prossimità della fine dell’anno, potrebbero sempre tornare utili. E’ di 50 euro il premio che andrà nelle mani di coloro che indovineranno 3 numeri su 5 tra quelli vincenti estratti. Infine, 2 euro sarà il mero premio di consolazione con il quale potranno “festeggiare” i concorrenti meno fortunati che indovineranno solo 2 numeri. Ma come giocare? Tre le opzioni per non perdere mai la possibilità di poter essere baciati dalla Dea Bendata: online, tramite l’app My Lotteries o nel modo tradizionale, ovvero recandosi presso la propria ricevitoria di fiducia dove sarà possibile scoprire i tanti servizi disponibili.

MILLION DAY, RISCUOTERE LE VINCITE: ECCO COME

Se finora ci siamo occupati di come poter giocare al Million Day, un altro dubbio che attanaglia gli appassionati giocatori è come poter riscuotere l’eventuale vincita milionaria? Il portale di Lottomatica, in merito, illustra con estrema chiarezza le modalità di riscossione. Per vincite fino a 543,48 euro il premio potrà essere ritirato in una qualsiasi ricevitoria. Fino a 2300 euro sarà possibile ritirare la vincita in ricevitoria ma solo presso quella dove è stata compiuta la giocata presentando lo scontrino vincente al ricevitore per i necessari controlli. Inoltre, per le vincite comprese tra 543,48 e 2.300 sarà possibile prenotare la vincita tramite accredito bancario, presso la ricevitoria che ha emesso la giocata. Oltre 10.500 euro, infine, occorrerà presentare la schedina vincente presso uno sportello della Banca Intesa San Paolo o all’Ufficio al Pubblico in Via del Campo Boario 56/d 00154 – Roma presentando anche un documento d’identità, codice fiscale e modulo da compilare con la forma di pagamento preferita. In realtà, ricordiamo che comunque i premi del Million Day sono fissi (un milione, mille, cinquanta e due euro). La riscossione delle vincite può avvenire anche online in base alla categoria di premio. Per vincite di fascia bassa (fino a 10.500 euro) sarà possibile accreditate il premio direttamente sul Conto Gioco da cui la giocata è stata effettuata. Per tutte le altre occorre che il titolare del Conto Gioco che ha effettuato la giocata vincente, faccia personalmente apposita richiesta di riscossione della vincita presso una qualsiasi filiale di Intesa San Paolo o direttamente presso l’Ufficio Premi Lottomatica S.p.A di Roma.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 30 DICEMBRE 2019

1 – 2 – 3 – 16 – 43

(I numeri vincenti del concorso del MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



© RIPRODUZIONE RISERVATA