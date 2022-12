Million Day, estrazione mercoledì 14 dicembre 2022/ Numeri vincenti di oggi

MILLION DAY: CACCIA AL MILIONE

Come siamo ormai abituati, alle 20:30 precise di oggi, mercoledì 14 dicembre, verranno estratte le due cinquine vincenti per il Million Day e l’Extra MillionDay che potrebbero fruttare ad un qualche fortunato giocatore la cifra impressionante di 1 milione di euro. Non è l’unico premio in palio nei due giochi, ma si tratta del montepremi massimo, assegnato a chi riesce ad indovinare tutti e 5 i numeri estratti. Cresce, dunque l’attesa per scoprire se questa sera qualcuno diventerà milionario, ma fino a quel momento attendiamo pazientemente e scopriamo un paio di curiosità sul gioco, oltre che le regole!

Vincere al Million Day e all’Extra MillionDay non è facilissimo, ma neppure impossibile, e lo dimostra l’alta quantità di vittorie milionarie registrare dal sistema. L’ultima, nello specifico, nell’ambito del Million classico, risale al 9 dicembre, quando il fatidico milione è stato vinto da ben tre giocatori italiani, due a Roma ed uno a Napoli. La vittoria precedente, invece, risaliva al 20 novembre con una scommessa piazzata da Basiglio (Milano). L’ultima vittoria dell’estrazione Extra, invece, risale al 6 dicembre ed è stata registrata a Modena.

COME GIOCARE AL MILLION DAY

Potrebbe darsi che qualcuno, attirato dalla possibilità di vincere il ricco premio da 1 milione di euro, si stia chiedendo come fare a giocare al Million Day e all’Extra MillionDay. Non c’è nulla di più facile e non saranno richieste abilità particolari per provare a vincere. Basta, infatti, scegliere 5 numeri tra l’1 e il 55 per poi giocarli al costo di 1 euro, attendendo infine l’estrazione che viene fatta ogni giorno alle 20:30. Si possono scegliere sia diverse modalità di gioco, che diverse modalità per piazzare la propria scommessa, sia online che di persona.

Per giocare al Million Day e all’Extra MillionDay, infatti, si potrà decidere di piazzare la propria scommessa sul sito ufficiale del Million, semplicemente accedendo o creando delle credenziali. Similmente, si può anche utilizzare l’app dedicata MyLotteries, oppure ci si può semplicemente recare in una qualsiasi ricevitoria sisal. Le giocate, invece, oltre che quella singola, classica, che prevede la possibilità di scegliere 5 numeri, si può anche optare per la plurima, scegliendo più di una cinquina, al costo di 1 euro l’una. Infine, c’è la giocata sistemistica che prevede la scelta di minimo 6 e massimo 9 numeri, ma che comporta anche una diminuzione dei premi complessivi.

NUMERI FORTUNATI E SFORTUNATI DEL MILLION DAY

Per giocare al Million Day e dell’Extra MillionDay, insomma, si devono scegliere almeno 5 numeri, ma qualche giocatore potrebbe chiedersi se esistano dei numeri più o meno fortunati. Sul sito dedicato al gioco si possono trovare tutte le statistiche dei numeri estratti più o meno frequentemente, scopriamole! Nel gioco classico, il 9 è il più fortunato (presente il 46 estrazioni su 50), seguito dal 53 (42 volte), dal 30, dal 2 (entrambi 41 presenze) e dal 20 con 40 presenze. Nella versione Extra, invece, escono spesso il 32 e il 5 (entrambi 37 volte), seguiti da 44, 19 e 7 (33 estrazioni). I numeri sfortunati del Million Day, invece, vedono al primo posto il 44 (assente da 48 estrazioni), seguito da 24 (40 assenze), 33 (33 volte), 12 e 1 (tutti e due assenti 31 volte). Invece, nella seconda estrazione, quella Extra, mancano da tempo il 29 (43 volte), il 54 (29), il 21, il 3 (28 assenze) e il 13 che manca da 26 volte.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 14 DICEMBRE 2022

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 14 DICEMBRE 2022

