MILLION DAY NUMERI VINCENTI/ Scopri l’estrazione del 24 giugno 2021: la combinazione

Il momento della verità è appena arrivato, ora bisogna fare i conti con la Fortuna: alle ore 19.00 spaccate si è tenuta l’estrazione dei cinque numeri vincenti del Million Day di giovedì 24 giugno 2021. Qui sotto è possibile conoscere la combinazione vincente, ma non dimentichiamo che è possibile verificare le proprie giocate andando a visualizzare lo storico delle estrazioni sul sito nella sezione «Estrazioni» del gioco MillionDAY. Il jackpot è di 1 milione di euro, ma è d’obbligo ricordare anche i premi secondari: 1.000 euro per chi indovina quattro numeri, 100 euro per chi indovina tre numeri e 2 euro per chi indovina due numeri. In attesa di scoprire se è stato eletto il 165esimo vincitore milionario della storia, ricordiamo che da ora in poi è possibile piazzare scommesse per l’estrazione di venerdì 25 giugno. Per oggi è tutto: Il Sussidiario vi dà appuntamento a domani per un nuovo concorso del Million Day! (Aggiornamento di MB)

SCOPRIAMO I NUMERI RITARDATARI E QUELLI FREQUENTI

Numeri ritardatari e numeri frequenti rappresentano le statistiche più importanti per gli appassionati del Million Day, che vi attingono per prendere spunto per le ultime scommesse del caso. Partiamo dai numeri che non vengono estratti da più tempo: in cima alla classifica troviamo il 9, latitante da 58 giorni. Il 42 non si fa vedere da 53 estrazioni, mentre 6 e 43 hanno un ritardo rispettivamente di 45 e 44 concorsi. Non si hanno notizie di 4 e 37 da 29 e 28 giorni, mentre 47, 27 e 33 mancano all’appello da 24, 23 e 22 concorsi. Passiamo adesso ai numeri che sono stati estratti più spesso: primo posto condiviso da 1 e 21 con 44 estrazioni. Ben tre numeri con 43 estrazioni: parliamo di 27, 50 e 55. Poi il 16 segue con 42 estrazioni, mentre il 40 è fermo a quota 40. Segnaliamo infine la frequenza di 20, 29 e 46 con 39 estrazioni. (Aggiornamento di MB)

CACCIA AL VINCITORE 174 DEL MAXI-PREMIO DEL MILLION DAY!

Sono 173 i vincitori milionari del Million Day fin qui celebrati, ma ovviamente c’è già grande attesa di conoscere il 174esimo! Tra pochi minuti è in programma l’estrazione dei cinque numeri vincenti di oggi, giovedì 24 giugno 2021: alle ore 19.00 vi proporremo la cinquina milionario qui in questo articolo, ma in alternativa è possibile seguire l’estrazione in diretta su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

Come ormai ben sappiamo, in questi minuti è possibile giocarte le ultime schedine al MillionDay: fino alle ore 18.45 è consentito giocare in ricevitoria, sulle piattaforme online e tramite l’app My Lotteries. Siamo alla ricerca del 140esimo vincitore milionario della storia del gioco targato Lottomatica: l’ultima maxi-vincita è stata registrata pochi giorni fa a Roma, premiato un giocatore che ha puntato su una giocata singola da 1 euro.

LE MODALITÀ DI GIOCATA DEL MILLIONDAY

Come abbiamo già messo in risalto in precedenza, gli appassionati del Million Day hanno la possibilità di effettuare le ultime giocate in questi minuti e per questo motivo vi presentiamo le tre tipologie di giocata a disposizione. Partiamo dalla giocata singola, che prevede la compilazione di una schedina con una combinazione di 5 numeri, tra 1 e 55 compresi, l’importo della giocata è fisso a 1€. La giocata plurima invece consente di inserire all’interno della stessa schedina fino a 10 giocate singole, ciascuna composta da 5 numeri, tra 1 e 55 compresi, e al costo di 1€. Infine abbiamo la giocata sistemistica, che permette la compilazione di una combinazione da 6 a 9 numeri, tra 1 e 55 compresi, che genera da un minimo di 6 ad un massimo di 126 giocate singole.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 24 GIUGNO 2021

1 – 12 – 20 – 43 – 45

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



