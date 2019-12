MILLION DAY, NUMERI VINCENTI/ Estrazione oggi 27 dicembre 2019

NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY

Tutto pronto, qui a fondo pagina potete trovare gli ultimi numeri vincenti del Million Day per completare il trittico “natalizio”: dopo 25 e 26, si spera che nell’agognato 27 dicembre si possa raggiungere la grande vincita del “Milione”. Non sarà facile, ma per la legge dei grandi numeri e le cifre delle giocate sempre più in crescita, prima o poi quella casella di 92 vincitori del Million Day dovrà aggiornarsi e che sia con giocata singola, plurima o sistematica, il risultato per voi giocatori non dovrebbe cambiare. L’obiettivo è arrivare a mettere le mani sul bottino da un Milione, dando così uno sviluppo tutt’altro che “povero” al nuovo anno che sta per nascere. Ripianare i debiti, sistemare magari il mutuo e permettersi una buona “rendita” futura che male non farebbe: un milione non cambia la vita eppure vedendo quanti stanno inseguendo la vincita massima dopo l’8 dicembre – data dell’ultimo maxi successo al Million Day – non pare essere questione “da niente” il jackpottino del nuovo gioco Lottomatica.

SARÀ UN’ESTRAZIONE DEL MILLION DAY FORTUNATA?

Niente da fare, Natale è passato e sotto l’albero del Millon Day ancora non si sono visti regali per i giocatori italiani: l’estrazione di oggi 27 dicembre vedrà l’ennesima occasione, tra le ultime del 2019, per piazzare la “zampata” del milione da conquistare con la cinquina fortunata. I numeri vincenti sono attesi come sempre dopo le ore 19, con la possibilità di scoprire subito, guardando i numeri a fondo pagina, se si è sfatato il “mito” oppure no. In tanti ci hanno provato tra un cappone e una lasagna il giorno di Natale, e così anche alla Vigilia o a Santo Stefano, ma niente, il Million Day si è cocciutamente riservato per ora solo a Sant’Ambrogio e Immacolata in questo pazzo mese di dicembre. Si può giocate in tabaccheria, si può farlo online e pure con l’App My Lotteries: non c’è freno alle modalità di giocate, anche con sistemi che aumentino le “possibilità” di vittoria finale. Per ora siamo a quota 92 di vincite per il Million Day, con tra l’altro le ultime due vincite che sono state realizzate con giocate online: anche la Dea Bendata, come ogni personaggio femminile, gradisce essere corteggiata, dunque con buona lena è il momento di calare lo spirito (e i numeri) giusto per provare la fortuna.

MILLION DAY, OGGI UNA NUOVA ESTRAZIONE

Al Million Day giocarci non vi complica la giornata, anzi: prima della gita post-abbuffate natalizie, basta scegliere una combinazione di numeri tra 1 e 55 ed effettuare la vostra giocata. Come già ricordato in questo giorni si può giocare con schedine plurime o sistemistiche, oltre a quelle singole del classico MillionDay; sul portale Lottomatica si trovano tutte le informazioni utili per piazzare la vostra giocata prima di buttarvi in Autostrada con la vostra famiglia in cerca della gita fuoriporta più riposante possibile. Avete scelto di stare sul divano per finire gli avanzi e guardare una carrellata di film di Natale? Va bene lo stesso, tanto vi basta lo smartphone per controllare i numeri giusti e l’App per impostare già la giocata di domani 28 dicembre. In fondo il count down per il Capodanno è già cominciato, perché non aggiungerne un altro verso il “bottino” del Million Day?

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 27 DICEMBRE 2019

2 – 5 – 6 – 7 – 50

(I numeri vincenti del concorso del MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



