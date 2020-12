Million Day/ Estrazione numeri vincenti 5 dicembre 2020

Siamo entrati nel primo weekend di dicembre e manca davvero poco all’estrazione del Million Day: tra pochi minuti conosceremo i cinque numeri vincenti di oggi, sabato 5 dicembre 2020. Questi sono minuti importanti: fino alle ore 18.45 è possibile effettuare le ultime scommesse del caso, ricordiamo che è consentito giocare in ricevitoria, sulle piattaforme online e tramite l’applicazione My Lotteries. L’estrazione della cinquina dorata è in programma alle ore 19.00 ed è possibile seguirla in diretta su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset. In alternativa, come sempre, potrete trovare qui sotto la combinazione che vale 1 milione di euro. Chi sarà il 140esimo vincitore milionario della storia del Million Day? C’è grande attesa di scoprirlo, non dimentichiamo che dicembre vanta già un vincitore, un fortunato scommettitore di Milano che si è assicurato il maxi-jackpot con una schedina plurima da 3 euro…

MILLION DAY, LE TIPOLOGIE DI GIOCATA

Mancano davvero pochi minuti all’estrazione dei cinque numeri vincenti del Million Day e adesso andiamo scoprire quali sono le tipologie di giocata messe a disposizione di Lottomatica. Partiamo dalla giocata base, la singola: è necessario individuare cinque numeri tra 1 e 55 compresi, il costo è di 1 euro. Passiamo poi alla giocata plurima, che prevede l’inserimento all’interno della stessa giocata di un massimo di 10 singole. Poi c’è la giocata sistemistica, che consente di scegliere una combinazione da sei a nove numeri, che genera un minimo di 6 ed un massimo di 126 combinazioni. È possibile giocare in abbonamento per più giorni consecutivi fino ad un massimo di 20 estrazioni, mentre sia per plurima che per sistemistica è possibile giocare in abbonamento per più giorni consecutivi fino ad un massimo di 5 estrazioni.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 5 DICEMBRE 2020

