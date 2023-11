MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI VINCENTI/ Le cinquine di oggi, venerdì 3 novembre 2023

Anche oggi, venerdì 3 novembre 2023, finalmente è arrivato il momento di scoprire i numeri vincenti del Million Day e dell’Extra MillionDay! In palio ci sono la bellezza di 1 milione di euro in attesa dei giocatori che riusciranno ad indovinare tutti e 5 i numeri vincenti, oltre a tutta un’altra serie di ricchi premi per coloro che riusciranno a centrarne solamente una parte.

A tutti i giocatori del Million Day e dell’Extra MillionDay consigliamo, come sempre, di porre la massima attenzione nel ricontrollo della propria schedina, al fine di non rischiare di sprecare un’occasione potenzialmente molto ricca. Dopo aver dato un’occhiata a questo sito, ilSussidiario.net, i giocatori più meticolosi potrebbero dare anche un’occhiata al portale ufficiale del gioco, oppure a quello dell’Agenzia Dogane e Monopoli. Ora, però, scopriamo subito i numeri vincenti del Million Day e dell’Extra MillionDay, che si trovano alla fine di questa pagina, inclusivi anche delle prime due cinquine già estratte alle ore 13. (Agg di Lorenzo Drigo)

ESTRAZIONE MILLION DAY: DUE NUOVE OPPORTUNITÀ DI VINCITA

Una settimana particolare per gli italiani: in molti, infatti, hanno vissuto il ponte del 1 novembre e dunque sono rimasti in casa fino a mercoledì. Oggi, venerdì 3 novembre, il weekend è alle porte nonostante appunto, per molti di loro non sia stata una settimana carica di lavoro. Nonostante questo, certamente il fine settimana che si avvicina è una bella notizia per tutti: c’è chi ne approfitterà per fare qualcosa di divertente e chi, invece, per riposarsi un po’, complice il maltempo che si abbatte sull’Italia. Oggi, come tutti i giorni, c’è però anche chi avrà in progetto di sfidare il destino e tentare la fortuna con una nuova estrazione del Million Day.

Il concorso quotidiano, come ricordiamo sempre, permette di vincere fino a un milione di euro in due nuove estrazioni, una delle 13 e una delle 20.30. In questi due concorsi la possibilità è quella di portare a casa la maxi cifra: per farlo bisognerà indovinare i 5 numeri vincenti, anche se non si tratta dell’unica categoria di vincita del gioco, che offre tanti premi interessanti.

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: COME GIOCARE?

Al Million Day si può giocare scegliendo 5 numeri sui primi 55, quelli compresi tra l’1 e il 55. È così anche per il secondo concorso, quello dell’Extra Million Day, al quale si può partecipare giocando un solo euro in più: qui i numeri vengono estratti su quelli non vincenti del gioco principale. Dunque è possibile vincere a entrambi i concorsi. La giocata per il Million Day può essere di vari tipi: esiste quella semplice, alla quale si gioca con una singola compilazione della schedina con una combinazione di 5 numeri, tra 1 e 55 compresi, al costo di 1€. Si può giocare in abbonamento fino ad un massimo di 20 estrazioni. C’è poi la giocata plurima che consente di inserire all’interno della stessa schedina fino a 10 giocate singole, ognuna di 5 numeri, tra 1 e 55 compresi. L’abbonamento in questo caso può essere fatto fino ad un massimo di 5 estrazioni e il costo è un euro. Infine c’è la giocata sistemica che permette la compilazione di una combinazione da 6 a 9 numeri, tra 1 e 55 compresi.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 3 NOVEMBRE 2023 DELLE ORE 13

3 – 28 – 34 – 41 – 55

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 3 NOVEMBRE 2023 DELLE ORE 13

1 – 19 – 20 – 33 – 45

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 3 NOVEMBRE 2023 DELLE ORE 20.30

16 – 30 – 41 – 51 – 52

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 3 NOVEMBRE 2023 DELLE ORE 20.30

9 – 10 – 32 – 42 – 49

