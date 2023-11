Million Day: estrazione numeri vincenti/ Cinquine di oggi 5 novembre 2023

MILLION DAY, NUOVA ESTRAZIONE IN QUESTA DOMENICA 5 NOVEMBRE

Il Million Day non ha giorni di riposo. Il gioco è attivo 365 giorni su 365 e anche la domenica l’appuntamento è lo stesso di sempre, con due estrazioni giornaliere, la prima alle 13 e la seconda alle 20.30. Entrambe permettono di vincere un premio importantissimo, fino a un milione. Come dice lo stesso nome del gioco, infatti, il premio massimo è un milione e vincerlo significherebbe certamente cambiare vita.

Million Day: numeri vincenti/ Estrazione delle cinquine di oggi 4 novembre 2023

Per portare a casa la maxi somma bisognerà indovinare 5 numeri, compresi tra l’1 e il 55. Basterà poi puntare un solo euro sui numeri scelti per sfidare la sorte. È possibile poi giocare anche all’Extra Million Day, il concorso aggiuntivo che invece mette in palio fino a 100.000 euro. I due concorsi sono complementari: è possibile vincere ad entrambi.

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI VINCENTI/ Le cinquine di oggi, venerdì 3 novembre 2023

VINCITE MILLION DAY: DA QUANTO MANCA IL MILIONE?

L’ultima vincita milionaria del Million Day è arrivata il 14 ottobre, dunque quasi un mese fa. Si è trattato dell’unica vittoria nel mese di ottobre, visto che dopo quella di Alessandria non c’è stata nessun’altra fortunata vincita di una cifra a 6 zeri. Precedentemente, aveva vinto un giocatore di Borgo Val di Taro (PR) un mese prima, il 16 settembre. Nel nono mese dell’anno, però, aveva vinto anche un giocatore di Roma il 14 settembre, e prima ancora sempre nella Capitale il 1 del mese. Ad agosto solo un’altra vittoria, il 19 del mese, a Sirmione, mentre a luglio erano state 4. Arriverà oggi invece la prima vittoria del mese di novembre? Lo scopriremo presto.

Million Day: estrazione numeri vincenti/ Cinquine di oggi giovedì 2 novembre 2023

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 5 NOVEMBRE 2023 DELLE ORE 13

34 – 35 – 51 – 53 – 54

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 5 NOVEMBRE 2023 DELLE ORE 13

23 – 25 – 33 – 36 – 41

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 5 NOVEMBRE 2023 DELLE ORE 20.30

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 5 NOVEMBRE 2023 DELLE ORE 20.30

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

© RIPRODUZIONE RISERVATA