Million Day: estrazione numeri vincenti/ Cinquine di oggi 8 novembre 2023

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: VERSO I NUMERI VINCENTI, SI ASPETTA IL MILIONE

La settimana va avanti e anche oggi, mercoledì 8 novembre 2023, non può mancare l’appuntamento con le estrazioni del Million Day e del concorso ad esso associato, l’Extra Million Day. La possibilità di diventare milionari viene quotidianamente rincorsa da tantissimi giocatori, che sperano di potere presto festeggiare. La speranza è che le cinquine siano vincenti per qualche nostro lettore. Esse, come di consueto, vengono doppiamente rivelate alle 13.00 e alle 20.30.

In attesa dell’esito delle estrazioni può essere utile ricordare le regole del gioco. L’obiettivo dei partecipanti al concorso è come sempre quello di fare coincidere i propri cinque numeri con quelli estratti in una delle quattro estrazioni. I fortunati che ci riescono ottengono ben 1 milione di euro per il Million Day e 100 mila euro per l’Extra Million Day. È possibile giocare in ricevitoria oppure comodamente online. Le modalità sono diverse: giocata singola, giocata plurima e giocata sistemistica (con sistema integrale o ridotto).

RITARDATARI E FREQUENTI DI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY

In vista delle estrazioni di Million Day ed Extra MillionDay di oggi, mercoledì 8 novembre 2023, possiamo anche dare velocemente un’occhiata alle statistiche aggiornate del concorso, dato che spesso ispirano i giocatori che sono in dubbio fino all’ultimo sui numeri da giocare. Per quel che riguarda il concorso principale, la classifica dei ritardatari vede ancora in vetta il 48 con 55 assenze. Dietro, è salito al secondo posto il 31 con 49 assenze, inseguito dal 18 con 42 assenze. La classifica dei frequenti invece vede ancora primeggiare il 54, che si è ripetuto per 63 estrazioni; a inseguirlo ci sono il 17 con 60 estrazioni e il 25 con 54 estrazioni.

Andiamo ora alle statistiche dell’Extra MillionDay, il concorso parallelo. La classifica dei ritardatari vede adesso in vetta il 30 con 45 assenze. Dietro, più distanti, ci sono il 40 con 36 assenze e il 4 con 35 assenze. La classifica dei frequenti invece ha ancora ora in testa il 38 che ha preso il volo con 58 presenze. Dietro ci sono il 41 con 54 presenze e il 6 con 53 presenze, che lo stanno rincorrendo. Tutto ciò in vista dell’estrazione di oggi, che potrebbe cambiare gli scenari.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 8 NOVEMBRE 2023 DELLE ORE 13

25 – 36 – 43 – 44 – 51

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 8 NOVEMBRE 2023 DELLE ORE 13

2 – 26 – 27 – 48 – 54

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 8 NOVEMBRE 2023 DELLE ORE 20.30

–

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 8 NOVEMBRE 2023 DELLE ORE 20.30

–

