Estrazione Million Day: numeri vincenti/ Arrivano le cinquine di oggi 12 novembre 2023

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 12 NOVEMBRE 2023 DELLE ORE 13.00

9 – 18 – 43 – 51 – 55

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 12 NOVEMBRE 2023 DELLE ORE 13.00

27 – 36 – 42 – 48 – 49

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 12 NOVEMBRE 2023 DELLE ORE 20.30

10 – 25 – 26 – 44 – 49

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 12 NOVEMBRE 2023 DELLE ORE 20.30

30 – 31 – 45 – 46 – 50

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: ESTRAZIONE DI OGGI, 12 NOVEMBRE 2023

Nella giornata di oggi, come di consueto, si terranno le due nuove estrazioni del Million Day e dell’Extra MillionDay, i giochi che ogni giorno mettono in palio fino ad un massimo di 1 milione di euro in due differenti appuntamenti giornalieri. Infatti, oltre all’ormai classica estrazione che si tiene ogni giorno alle ore 20:30, ne è stata introdotta, negli ultimi mesi, una seconda che la precede alle ore 13 in punto.

Insomma, con le due estrazioni giornaliere, le probabilità di vincita nel Million Day e nell’Extra MillionDay sono raddoppiate, e lo dimostra anche il fatto che ad oggi se ne sono registrate in totale ben 270 di milionarie! L’ultimo bottino da 1 milione di euro è stato assegnato a San Giovanni Teatino (Chieti), l’8 novembre, nell’estrazione serale. Quello precedente, invece, risale al 14 ottobre, quando fu un giocatore di Alessandria a portarsi a casa l’importante bottino, indovinando tutti e 5 i numeri vincenti. Per quanto riguarda, invece, l’Extra Million Day, l’ultimo premio massimo risale al 15 febbraio e venne assegnato ad un giocatore di Nocera Inferiore (Salerno).

REGOLE DEL MILLION DAY

Vincere al Million Day o all’Extra MillionDay, insomma, non è affatto complicato, così come fortunatamente non lo è neppure tentare la fortuna piazzando una scommessa! Infatti, i giocatori non dovranno far altro che scegliere l’apposita schedina per poi compilarla indicando 5 numeri compresi tra l’1 e il 55, all’esiguo costo di appena 1 euro, scegliendo anche l’orario in cui si desidera partecipare, che altrimenti verrà selezionato in automatico dal sistema.

Quella decritta sopra, però, è solamente la giocata singola del Million Day e dell’Extra MillionDay, ma i giocatori potranno optare anche per altre due alternative. Vi è, infatti, la giocata plurima, con cui si possono scegliere più cinquine con una singola schedina, sempre al costo di 1 euro ogni 5 numeri. Infine, per i giocatori più esperti, c’è anche la giocata sistemica che permette di scegliere tra i 6 i 9 numeri, facendo poi elaborare al sistema tutte le possibili cinquine. Per partecipare all’Extra MillionDay, che è una seconda estrazione fatta sui 50 numeri rimasti dalla prima, non si dovrà far altro che raddoppiare la propria scommessa.

