Million Day: numeri vincenti/ Estrazione di oggi 26 novembre 2023: ecco le cinquine

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 26 NOVEMBRE 2023 DELLE ORE 13

6 – 7 – 17 – 25 – 47

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 26 NOVEMBRE 2023 DELLE ORE 13

9 – 19 – 23 – 32 – 48

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 26 NOVEMBRE 2023 DELLE ORE 20.30

20 – 29 – 32 – 37 – 54

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 26 NOVEMBRE 2023 DELLE ORE 20.30

2 – 23 – 24 – 42 – 49

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: NUOVA ESTRAZIONE E NUOVO VINCITORE MILIONARIO

Eccoci arrivati al giorno più atteso della settimana: la domenica. Occasione per chi ama le gite fuori porta di passare una bella giornata in famiglia o con amici, magari visitando una città d’arte addobbata a festa per Natale con tanto di mercatini. O perché no, di riposarsi sul divano davanti ad una partita o un film. Qualunque programma sia il proprio preferito, non dobbiamo dimenticarci che anche oggi, nonostante sia un giorno festivo, l’appuntamento con il Million Day è lo stesso di sempre.

Infatti, le estrazioni non si fermano mai e anche oggi ci sono due occasioni per vincere il massimo premio in palio, quello da un milione di euro. Due estrazioni, dunque, come di consueto: la prima alle 13 e la seconda alle 20.30. Ora che abbiamo ricordato l’appuntamento, andiamo a vedere qualche dettaglio in più del gioco.

EXTRA MILLION DAY: COME GIOCARE AL CONCORSO AGGIUNTIVO

Come abbiamo visto, il Million Day non si ferma mai e anche oggi offre premi importanti. Sarà infatti possibile vincere fino ad un milione di euro indovinando cinque numeri. C’è però anche un’altra possibilità per portare a casa qualche importante premio, ossia quella di giocare ad un secondo concorso chiamato Extra Million Day. Questo secondo gioco è un’aggiunta al concorso principale, come ci ricorda lo stesso gioco. Per giocare basta aggiungere un altro euro e scegliere altri cinque numeri, compresi sempre tra l’1 e il 55, così come accade anche per il gioco principale. In questo caso ci sono in palio 100.000 euro. I due concorsi sono complementari: dunque, chi vince al Million Day, può vincere anche all’Extra Million Day. I numeri estratti sono infatti diversi su entrambi i concorsi.

