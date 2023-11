Million Day: estrazione numeri vincenti/ Cinquine di oggi giovedì 2 novembre 2023

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: ATTESA PER I NUMERI VINCENTI

Il Million Day non va in vacanza: non ci sono infatti giorni di festa che tengano perché il gioco c’è sempre, quotidianamente. Anche oggi ci sono due appuntamenti con le estrazioni del Million Day e del concorso ad esso associato, l’Extra Million Day. Il concorso offre la possibilità di diventare milionari con una prima estrazione alle 13:00 e poi la seconda, alle 20:30. Il massimo premio in palio è infatti un milione di euro anche se si vince già indovinando due numeri. I premi però crescono con il crescere dei numeri indovinati, fino a raggiungere proprio la somma a sei zeri che è certamente la più ambita da coloro che scendono di puntare un euro sul gioco quotidiano. Si può poi, con un altro euro, partecipare anche all’Extra Million Day, un concorso aggiuntivo che invece offre la possibilità di vincere fino a 100.000 euro. La seconda estrazione avviene sui 50 numeri non vincenti del concorso principale.

MILLION DAY: LA MAXI VINCITA MANCA DA UN PO’

Solamente una vittoria milionaria al Million Day nel mese di ottobre. L’ultima vincita è arrivata infatti a metà mese, il 14, ad Alessandria. Precedentemente aveva vinto un altro giocatore, un mese prima, a settembre: la vittoria era arrivata il 16 a Borgo Val di Taro. Due giorni prima, a Roma, aveva vinto un giocatore mentre sempre a settembre, il 1, aveva vinto un altro sempre nella Capitale, con una giocata online. Ad agosto un’altra vittoria, il 18, a Sirmione, in provincia di Brescia. La prima vittoria di novembre ancora non è arrivata: ci sarà presto la maxi vincita da un milione? I giocatori ci sperano e quotidianamente continuano a giocare, puntando un euro e scegliendo 5 numeri compresi tra l’1 e il 55.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 2 NOVEMBRE 2023 DELLE ORE 13

3 – 9 – 13 – 21 – 24

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 2 NOVEMBRE 2023 DELLE ORE 13

28 – 29 – 37 – 48 – 50

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 2 NOVEMBRE 2023 DELLE ORE 20.30

–

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 2 NOVEMBRE 2023 DELLE ORE 20.30

–

