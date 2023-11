Estrazione Million Day: i numeri vincenti/ Ecco le cinquine di oggi 25 novembre 2023

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 25 NOVEMBRE 2023 DELLE ORE 13

7 – 8 – 36 – 38 – 40

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 25 NOVEMBRE 2023 DELLE ORE 13

2 – 4 – 21 – 43 – 50

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 25 NOVEMBRE 2023 DELLE ORE 20.30

2 – 6 – 11 – 14 – 15

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 25 NOVEMBRE 2023 DELLE ORE 20.30

12 – 29 – 30 – 47 – 52

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: NUOVA ESTRAZIONE

Nuova estrazione per il Million Day anche in questo sabato 25 novembre. Come ogni giorno, infatti, l’appuntamento è lo stesso con il fortunato gioco che permette di vincere fino a un milione di euro puntandone solamente uno. Un gioco fortunato, dunque, al quale in tanti decidono di puntare ogni giorno, weekend compreso. Sì, perché tra i tanti impegni del fine settimana, di divertimento e relax, c’è sempre un minutino per puntare sui propri numeri fortunati.

Giocare è semplicissimo: basta scegliere cinque numeri tra l’1 e il 55 e puntare un euro. Gli appuntamenti quotidiani sono due: uno alle 13 e il secondo alle 20.30. In entrambe le occasioni si può giocare anche al concorso aggiuntivo dell’Extra Million Day che invece permette di vincere fino a 100.000 euro puntandone anche in questo caso soltanto uno.

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: LE REGOLE

Come giocare al Million Day? Il concorso giornaliero ha delle regole semplicissime: come ricordiamo sempre, basta scegliere cinque numeri compresi tra l’1 e il 55 e puntare su di essi un euro. Tutti potranno tentare la fortuna seguendo qualche semplicissima indicazione che non riguarda solamente i numeri. Si dovrà infatti scegliere tra tre tipi di giocata: semplice, plurima o sistemica. Si potrà poi scegliere se ripetere la propria giocata per un certo numero di volte, in abbonamento, oppure se avanzarla una sola volta. C’è poi una seconda possibilità: quella di giocare al concorso aggiuntivo dell’Extra Million Day che invece mette in palio fino a 100.000 euro. Anche in questo caso i numeri da scegliere sono cinque e sempre compresi tra l’1 e il 55. Verranno però estratti sui 50 non vincenti del gioco principale. La schedina può essere cartacea in ricevitoria o online, avanzata tramite il sito ufficiale del Million Day, sarà possibile avanzare la giocata che potrà essere semplice, plurima o sistemistica.

