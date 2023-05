Million Day/ Estrazione numeri vincenti del 19 maggio 2023

ESTRAZIONE MILLION DAY: I NUMERI VINCENTI DI OGGI, 19 MAGGIO 2023

Nuovo appuntamento con il Million Day e l’Extra MillionDay anche oggi, 19 maggio. Riuscirà qualche fortunato giocatore a portare a casa un milione di euro in questo venerdì? L’appuntamento, oltre ad essere quotidiano, è anche doppio: ci sono infatti due estrazioni, una alle 13 e una alle 20.30. Dal lancio del gioco sono stati ben 253 i giocatori che hanno portato a casa vincite milionarie: ormai da venti giorni, però, non viene messo a segno il massimo bottino. Nel concorso si vince già indovinando due numeri ma ovviamente più si indovina, più si porta a casa. Il concorso aggiuntivo dell’Extra Million Day anche permette di portare a casa premi che arrivano fino a centomila euro.

ESTRAZIONE MILLION DAY: VINCITE MILIONARIE

Ogni giorno il Million Day dà la possibilità di vincere fino a un milione di euro oltre alle cifre messe in palio dall’Extra MillionDay che arrivano fino a 100.000 euro. Quotidianamente tanti giocatori cercano di ottenere la maxi cifra di un milione che l’ultima volta si è registrata il 28 aprile a Ischia, in provincia di Napoli. Sono infatti ormai molti giochi che non viene fuori la cinquina vincente, nonostante solitamente sia molto frequente vedere giocatori che agguantino il maxi premio. Prima dell’ultimo, infatti, il 18 aprile, un giocatore di Gagliole (MC) aveva indovinato i numeri vincenti. E ancora il 16 aprile era stato un giocatore di Casagiove (CE) ad ottenere il massimo. Il 14 aprile la Dea bendata aveva baciato un giocatore di Montescaglioso (MT) mentre il 7 aprile era toccato ad un siciliano in provincia di Siracusa, a Pachino.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 19 MAGGIO 2023 DELLE ORE 13.00

10 – 14 – 16 – 31 – 33

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIO NDAY ESTRAZIONE OGGI 19 MAGGIO 2023 DELLE ORE 13.00

34 – 39 – 42 – 44 – 51

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 19 MAGGIO 2023 DELLE ORE 20.30

–

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 19 MAGGIO 2023 DELLE ORE 20.30

–

